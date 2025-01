Foggia: torna in scena "Odissea" a cura del Teatro della Polvere

L’1 e il 2 febbraio, il Teatro della Polvere di Foggia ospiterà una nuova riscrittura dell’Odissea, firmata dall’attrice e regista Anna Laura d’Ecclesia. Il sottotitolo scelto per lo spettacolo è emblematico: Nessuno. Una scelta che racchiude un profondo significato, come spiega la ventottenne drammaturga: “Nessuno è ognuno di noi. Eppure, Nessuno è anche Odisseo, un uomo che potrebbe apparire mitologico e distante, ma che, attraverso un’opera di oltre 2500 anni, ci dimostra quanto il viaggio dell’eroe sia universale. Amore, paura, lotta contro i mostri, desiderio di avventura: tutto questo appartiene a lui come a noi. Ognuno di noi può essere Ulisse”.

D’Ecclesia si è avvicinata al poema epico già da giovanissima. A soli 13 anni, la sua passione per il mito la portò a vincere il premio speciale dell’Accademia Mondiale della Poesia in un concorso internazionale che vedeva tra i partecipanti autori del calibro di Wim Wenders, Theo Angelopoulos e Tonino Guerra. “Tu sbocchi nel mare per poi ritornare, da una goccia, oceano puoi diventare”, scriveva allora. Oggi, dopo quindici anni, quella scintilla si è trasformata in una rappresentazione teatrale, portata in scena dalla stessa d’Ecclesia insieme agli attori Deborah Carlucci, Tony Mancini e Luciano Maria Riccardo Veccia. Un’opera che nasce nel cuore del rione Quartieri Settecenteschi, sede del Teatro della Polvere, diretto da Marianna Bonghi, da sempre impegnato nell’educazione culturale e sociale.

La regista, supportata nella riscrittura dal consulente Marco d’Ecclesia, ha voluto attualizzare il racconto di Omero, affrontando temi profondamente contemporanei attraverso i personaggi incontrati da Ulisse nel suo lungo viaggio di ritorno a Itaca. “Ci siamo interrogati sul libero arbitrio: le scelte di Ulisse sono sue o influenzate dagli dèi? Abbiamo esplorato l’identità di genere attraverso la figura enigmatica di Tiresia, e abbiamo dato maggiore spazio a Penelope, mettendo in luce la sua forza e il tema della nostalgia, un sentimento quasi rivoluzionario per il mondo antico, contrapposto all’immortalità offerta dagli dèi”.

Lo spettacolo avrà un forte impatto visivo grazie alle scenografie realizzate dall’Accademia di Belle Arti di Foggia e a un suggestivo intreccio di voci registrate – tra cui quelle di Stefano Corsi e Marcello Strinati – oltre a luci, ombre e proiezioni. E in questa Odissea, il pubblico non sarà solo spettatore, ma parte dell’equipaggio, coinvolto nel viaggio di Ulisse tra pericoli, sacrifici e scelte difficili. Un’esperienza immersiva, capace di trasformare un racconto millenario in un riflesso della nostra contemporaneità.

Lo riporta La Gazzetta del Mezzogiorno.