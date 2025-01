Si terrà a breve nella sala consiliare del Comune di Peschici un importante incontro istituzionale dedicato alla sanità nel Gargano. Protagonisti dell’evento saranno l’Assessore Regionale alla Sanità, Raffaele Piemontese, e i Sindaci del Distretto Socio-Sanitario del Gargano, uniti nell’obiettivo di discutere e affrontare le principali criticità del settore sanitario nella regione.

L’incontro vedrà la partecipazione dei primi cittadini di:

Vieste – Giuseppe Nobiletti

– Giuseppe Nobiletti Rodi Garganico – Carmine d’Anelli

– Carmine d’Anelli Vico del Gargano – Raffaele Sciscio

– Raffaele Sciscio Carpino – Rocco Di Brina

– Rocco Di Brina Ischitella – Alessandro Nobiletti

– Alessandro Nobiletti Isole Tremiti – Annalisa Lisci

– Annalisa Lisci Peschici – Luigi D’Arenzo

– Luigi D’Arenzo Cagnano Varano – Michele Di Pumpo

Saranno presenti anche altri rappresentanti istituzionali del territorio, tra cui il Direttore Generale dell’Azienda Sanitaria Locale di Foggia, Antonio Nigri, e la Direttrice del Distretto Sanitario di Vico del Gargano, Cinzia Piccaluga.

L’incontro rappresenta un’occasione cruciale per fare il punto sullo stato attuale della sanità nel Gargano e individuare le iniziative necessarie per migliorare i servizi sanitari e socio-assistenziali dell’area. Quest’anno, il Distretto Socio-Sanitario ha avviato i lavori in anticipo con una prima riunione già il 10 gennaio 2025, alla presenza del Direttore Generale Nigri e della Direttrice Piccaluga. Durante tale incontro sono state affrontate sia le problematiche stagionali, che richiedono soluzioni immediate, sia le esigenze strutturali dei cittadini residenti.

Il tavolo di confronto che si terrà a Peschici rappresenta un ulteriore passo verso un dialogo costruttivo tra le amministrazioni locali e la Regione Puglia, con l’obiettivo di garantire risposte concrete e tempestive per una sanità più efficiente nel territorio del Gargano.