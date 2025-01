Un uomo di 48 anni, residente nella provincia di Ravenna e impiegato come tecnico specializzato in impianti, è stato arrestato con l’accusa di tentato omicidio aggravato nei confronti della moglie. Secondo le indagini condotte dai carabinieri della Compagnia di Faenza, l’uomo avrebbe deliberatamente speronato l’auto della donna per farla uscire di strada, mettendo così a rischio la sua vita.

I fatti risalgono al pomeriggio del 19 gennaio, quando la vittima stava percorrendo la strada provinciale tra Sarna e Brisighella. A seguito dell’incidente, la donna è stata soccorsa e accompagnata in ospedale, riportando ferite giudicate guaribili in cinque giorni. In un primo momento, non ha rivelato alcun dettaglio sospetto ai medici, ma nei giorni successivi ha deciso di raccontare quanto accaduto ai carabinieri, sollevando così l’ipotesi di un atto intenzionale da parte del marito.

Le tensioni tra i coniugi erano note da tempo. Dopo un periodo di crisi, la coppia si era riconciliata nel dicembre scorso, ma il ritorno alla normalità si sarebbe rivelato soltanto apparente. Secondo le ricostruzioni investigative, la gelosia potrebbe essere stata il movente del gesto.

Sulla base delle prove raccolte, il Gip del Tribunale di Ravenna, Janos Barlotti, su richiesta del Pm Angela Scorza, ha emesso un’ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti dell’uomo. Martedì sera, i carabinieri lo hanno raggiunto e arrestato a Brescia, dove si trovava per motivi di lavoro.

L’indagato, assistito dall’avvocato Lorenzo Valgimigli, dovrà ora rispondere davanti ai magistrati dell’accusa di tentato omicidio aggravato. L’interrogatorio di garanzia è fissato per domani mattina, momento in cui l’uomo potrà fornire la sua versione dei fatti.

Lo riporta l’Ansa.