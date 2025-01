Apricena si prepara al Carnevale Storico 2025: un evento tra tradizione e spettacolo

Apricena, 6 febbraio 2025 – La città di Apricena si appresta a vivere uno dei momenti più attesi dell’anno: il Carnevale Storico Apricenese 2025.

L’evento sarà preceduto da una seduta della Giunta Comunale, in programma giovedì 6 febbraio alle ore 19:00 presso la Sala del Sindaco, in Corso Gen. Torelli, 59.

Al termine della riunione istituzionale, la tradizione prenderà il sopravvento con un momento speciale: la suggestiva “presa del Comune”.

Le associazioni carnevalesche, vestite con gli iconici costumi della manifestazione, faranno il loro ingresso in Municipio accompagnate dalla mascotte ufficiale, Pruc’nell. Questo atto simbolico sancirà l’inizio delle celebrazioni e segnerà la presentazione ufficiale del programma del Carnevale di Apricena 2025.

Durante la cerimonia, saranno svelati i dettagli della manifestazione, inclusi gli artisti coinvolti, le principali date e tutte le novità previste per questa edizione. Sarà un’occasione imperdibile per giornalisti e operatori dell’informazione, che potranno realizzare interviste con il Sindaco, i membri dell’Amministrazione Comunale e i rappresentanti delle associazioni carnevalesche. Per garantire un’organizzazione efficace, è richiesta la presenza degli addetti stampa alle 18:30 presso l’Ufficio Stampa del Sindaco, adiacente alla Sala della Giunta.

La serata si concluderà con un momento altamente scenografico: il Sindaco e la Giunta si affacceranno dal balcone del Municipio insieme alla mascotte Pruc’nell e ai rappresentanti delle associazioni carnevalesche, dando così ufficialmente il via ai festeggiamenti. Un gesto simbolico che vuole trasmettere l’energia e l’entusiasmo di questa tradizione radicata nel cuore della comunità apricenese.

Programma dell’evento:

Ore 18:30 – Ritrovo dei giornalisti presso l’Ufficio Stampa del Sindaco.

– Ritrovo dei giornalisti presso l’Ufficio Stampa del Sindaco. Ore 19:00 – 19:30 – Arrivo delle associazioni carnevalesche e “presa del Comune” con la mascotte Pruc’nell.

– Arrivo delle associazioni carnevalesche e “presa del Comune” con la mascotte Pruc’nell. A seguire – Presentazione ufficiale del Carnevale Storico Apricenese 2025, con interviste agli amministratori e ai rappresentanti delle associazioni.

– Presentazione ufficiale del Carnevale Storico Apricenese 2025, con interviste agli amministratori e ai rappresentanti delle associazioni. Conclusione – Affaccio dal balcone del Municipio per il lancio ufficiale della manifestazione.

Il Carnevale Storico di Apricena rappresenta una delle tradizioni più sentite della città, un’occasione di festa che coinvolge cittadini e visitatori in un’atmosfera unica. La comunità è invitata a partecipare e a vivere da vicino l’emozione di questo evento che ogni anno si rinnova con passione e creatività.

Per ulteriori informazioni, è possibile contattare l’Ufficio Stampa del Comune di Apricena.