Arcangelo Marro (F.d.I. Cerignola): "Piazza Duomo, simbolo di promesse non mantenute"

Nel 2023, l’Amministrazione comunale aveva indetto un concorso di idee per la riqualificazione di alcune aree della città, tra cui Piazza Duomo. Tuttavia, a distanza di tempo, il progetto vincente, firmato dall’architetto Sara Musarò, non ha ancora trovato realizzazione. Il gruppo politico Fratelli d’Italia Cerignola solleva nuovamente il tema, con una nota firmata da Arcangelo Marro, che riportiamo integralmente di seguito:

“Piazza Duomo a Cerignola è ormai diventata il simbolo di una politica fatta di promesse non mantenute. Era il 2023 quando fu annunciato un concorso di idee per il recupero di uno dei luoghi più rappresentativi della nostra città, con l’intenzione di trasformarlo in un centro di aggregazione culturale e sociale.

Il progetto, con un investimento previsto tra i 600mila e i 1,2 milioni di euro, si presentava come una grande occasione di rilancio urbanistico e economico per Cerignola. Numerosi professionisti parteciparono al concorso, e la proposta vincente, quella dell’architetto Sara Musarò, fu premiata insieme ad altri due progetti, con un totale di 20mila euro destinati ai vincitori.

Anche i cittadini, coinvolti tramite un televoto su Facebook per scegliere il progetto migliore, sembravano pronti a sostenere con entusiasmo questa iniziativa. Ma oggi, a quasi due anni di distanza, Piazza Duomo è sparita dai programmi amministrativi. Il progetto è stato dimenticato, lasciando i cerignolani con un senso di disillusione e frustrazione.

La riqualificazione di Piazza Duomo avrebbe potuto essere una svolta fondamentale per Cerignola, ma oggi non c’è traccia di quella speranza. Non c’è stato alcun avvio dei lavori, nessun cantiere è stato aperto, nessun segno di cambiamento. Piazza Duomo, invece di diventare un simbolo di rinascita, è ora l’emblema dell’ennesima promessa non mantenuta. Questo tradimento pesa sulle spalle della città e danneggia il rapporto tra amministrazione e comunità.

I cittadini di Cerignola meritano concretezza e rispetto. Abbiamo ormai le orecchie piene di promesse e parole vuote. O si governa con azioni concrete, o si lasci il posto a chi ha il coraggio di realizzare ciò che è stato promesso, per il bene della città.”

Lo riporta cerignolaviva.it.