Caso Sara Pedri: assolti l'ex primario Tateo e la sua vice Mereu

“Il fatto non sussiste”. Con questa motivazione, il giudice per l’udienza preliminare del Tribunale di Trento, Marco Tamburrino, ha assolto Saverio Tateo, ex primario dell’ospedale Santa Chiara, e la sua vice Liliana Mereu dall’accusa di maltrattamenti nei confronti del personale medico e infermieristico del reparto di ginecologia. I due erano stati rinviati a giudizio con rito abbreviato e rischiavano una condanna di 4 anni, 2 mesi e 20 giorni.

La scomparsa di Sara Pedri e le accuse di maltrattamento

Il caso è strettamente legato alla scomparsa di Sara Pedri, ginecologa sparita il 4 marzo 2021. La giovane dottoressa, originaria dell’Emilia-Romagna, lavorava nel reparto dal 2020 e aveva descritto nel suo diario episodi di presunte vessazioni subite sul luogo di lavoro. La famiglia ha sempre sostenuto che il clima ostile in ospedale possa aver contribuito al suo gesto estremo. Il corpo di Sara, tuttavia, non è mai stato ritrovato.

La sua storia ha spinto numerosi colleghi a farsi avanti con denunce per presunti maltrattamenti da parte della direzione. A seguito di queste segnalazioni, nel giugno 2021 la pm Maria Colpani aveva aperto un’inchiesta, inizialmente contro ignoti.

Nel luglio dello stesso anno, il Ministero della Salute aveva inviato ispettori a Trento. In pochi giorni, il direttore dell’azienda sanitaria provinciale si era dimesso e, dopo oltre 110 testimonianze, Tateo era stato trasferito.

Successivamente, a novembre 2021, l’ex primario era stato licenziato, ma ha poi vinto la causa per ingiusto licenziamento, ottenendo il reintegro, pur senza la possibilità di tornare all’ospedale Santa Chiara. Liliana Mereu, invece, è stata trasferita a Catania, dove continua a lavorare.

Il processo e il verdetto

Il 16 maggio 2023, per Tateo e Mereu era stato chiesto il rinvio a giudizio con rito abbreviato. Tra le 21 parti offese, figuravano medici, infermieri e ostetriche, tra cui anche Sara Pedri, rappresentata dalla madre Mirella Pedri e difesa dall’avvocato Nicodemo Gentile.

Dopo le arringhe difensive e l’analisi delle prove, il giudice ha emesso la sentenza: assoluzione piena.

Le parole della difesa

“È stata un’udienza serena, in cui tutte le parti hanno parlato brevemente” ha dichiarato Nicola Stolfi, avvocato difensore di Saverio Tateo. “Abbiamo fatto tutto il possibile per dimostrare l’estraneità del mio assistito, ora la decisione è nelle mani del giudice”.

L’ex primario e la sua vice erano presenti in aula al momento della lettura della sentenza.

