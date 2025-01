A due giorni dalla partita con l’Audace Cerignola, in programma domenica alle 15:00 allo stadio “Monterisi” per la 25ª giornata di Serie C, il tecnico del Catania, Mimmo Toscano, ha parlato in conferenza stampa, esprimendo le sue considerazioni sull’avversario e sullo stato di forma della sua squadra.

Un doppio test per il Catania: la vera prova di continuità

Quella contro il Cerignola sarà la prima di due trasferte cruciali per gli etnei, che la settimana successiva sfideranno il Monopoli, attualmente capolista del girone. Le prossime due gare potrebbero essere decisive per capire le reali ambizioni del Catania e per verificare la continuità della squadra dopo il successo contro il Giugliano.

Toscano ha lodato la forza dell’avversario, sottolineando il valore del progetto del Cerignola:

“Cerignola è una squadra che ha costruito un progetto solido negli anni, migliorando di stagione in stagione. Sarà una sfida impegnativa, simile a quella contro il Benevento. Noi però siamo preparati, abbiamo lavorato bene e siamo pronti ad affrontarla con determinazione.”

Esperienza e preparazione per la sfida

Toscano ha anche parlato delle condizioni che il Catania potrebbe trovare sul campo di gioco, facendo riferimento a esperienze precedenti:

“Abbiamo già affrontato situazioni simili, come quella a Picerno, e da due settimane ci stiamo allenando a Misterbianco su un campo che simula molto bene quello che troveremo a Cerignola. Certo, questi dettagli possono aiutare, ma ciò che davvero farà la differenza sarà l’atteggiamento in campo. Dobbiamo proseguire sulla scia della prestazione convincente contro il Giugliano.”

Due nuovi arrivi: Frisenna e Dalmonte

Il tecnico ha poi presentato i nuovi acquisti Frisenna e Dalmonte, esprimendo fiducia nella loro capacità di contribuire subito alla causa:

“Frisenna è catanese, e questo è un aspetto importante. È un ragazzo motivato, molto duttile a centrocampo e potrà esserci utile, soprattutto in situazioni come quella di Sturaro che è ancora fuori.”

“Dalmonte, invece, porta qualità in attacco. È un giocatore che ama gli spazi e l’uno contro uno, può giocare come trequartista o seconda punta. Dopo mesi in cui ha trovato poco spazio, è molto motivato a dimostrare il suo valore. Entrambi sono pronti per domenica.”

Montalto resta: Toscano chiarisce le voci di mercato

Toscano ha anche smentito le voci di mercato riguardanti Montalto, confermandone la permanenza in squadra:

“Montalto ha fatto una buona partita contro il Giugliano, si allena con impegno e né io né la società abbiamo mai pensato a una sua partenza. Sarà disponibile anche contro il Cerignola.”

Aggiornamenti sugli infortuni e probabile formazione

Infine, Toscano ha aggiornato la situazione sugli infortuni, confermando le assenze di Stoppa, Farroni, Sturaro, Bethers, Di Gennaro, Luperini e Lunetta, con quest’ultimo che potrebbe rientrare la prossima settimana.

Probabile formazione (3-4-2-1):

Catania: Dini; Castellini, Del Fabro, Quaini; Raimo, Di Tacchio, De Rose, Anastasio; Jimenez, Frisenna; Inglese.

