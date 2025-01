Dal 7 al 10 febbraio gli psicologi pugliesi saranno chiamati a scegliere i rappresentanti del nuovo Consiglio che guideranno l’Ordine regionale nelle attività future e nelle sfide della categoria. Le elezioni sono regolamentate dal Ministero della Salute e dal Consiglio nazionale dell’Ordine degli Psicologi, che definisce le modalità di votazione, i criteri di eleggibilità e le procedure per l’espressione del voto.

Gli elettori potranno esprimere la loro preferenza sia per una lista di candidati che per singoli candidati, con la possibilità di scegliere fino a nove preferenze.

Le operazioni di voto si svolgeranno in due modalità, elettronica, nel seggio fisico allestito all’Hotel Excelsior di Bari, e telematica, accedendo a una piattaforma dedicata.

“Le elezioni rappresentano non solo un’opportunità di rinnovamento per il Consiglio dell’Ordine, ma anche un momento di riflessione sul futuro della professione in Puglia e sul ruolo che gli psicologi possono e devono svolgere nella società” ha spiegato il commissario straordinario dell’Ordine pugliese, Giuseppe Luigi Palma, invitando tutti i professionisti iscritti a partecipare attivamente a questo importante momento di rinnovamento e crescita, con l’obiettivo di garantire una rappresentanza competente e qualificata per i prossimi anni.

Le elezioni del 2025 rappresentano un’occasione imperdibile per gli psicologi della Puglia di influire sulla direzione che prenderà la loro professione in futuro. I candidati potranno presentare non solo il loro profilo professionale, ma anche le loro proposte per affrontare le sfide quotidiane degli psicologi in Puglia. Saranno cruciali le tematiche legate alla tutela della professione, alla formazione continua, al sostegno psicologico nelle scuole e nelle strutture sanitarie e alla promozione del benessere psicologico nelle comunità.

“Con un Consiglio rinnovato – ha concluso Palma – si potrà rispondere alle esigenze dei cittadini e dei professionisti”.