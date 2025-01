Finalmente Carnevale, grande festa all'I.P.E.O.A "Michele Lecce" di Manfredonia

La terza puntata di “Finalmente Carnevale a Manfredonia” ha portato i conduttori Stefania Consiglia Troiano e Matteo Gelsomino all’interno del nuovo laboratorio dall’I.P.E.O.A. Michele Lecce di Manfredonia per presentarvi un evento che celebra il Carnevale e la cucina locale…Un connubio che rappresenta un autentico tesoro in termini di attrazione turistica. Ad accoglierli, il preside dell’istituto, Luigi Talienti, che ha evidenziato con orgoglio: “I numeri in continua crescita dimostrano che stiamo lavorando bene. L’offerta formativa variegata e vicina alle richieste del mondo del lavoro suscita l’interesse da parte dei giovani. Attualmente, la scuola è soggetta a lavori di ristrutturazione che speriamo possano concludersi al più presto”.

All’evento hanno partecipato anche l’assessore ai lavori pubblici con delega al turismo e ai grandi eventi, Francesco Schiavone, e i consiglieri comunali Matteo La Torre e Antonio Tasso, membri della V commissione per il Piano Strategico del Turismo e della Cultura. L’assessore Schiavone ha affermato come il Carnevale rappresenti non solo una festa di colori e tradizioni, ma anche un’opportunità unica per promuovere il territorio in modo completo e integrato. “Investire nella formazione di personale qualificato e specializzato è essenziale per offrire un’esperienza turistica di alta qualità. Il connubio tra giovani e turismo continua a rivelarsi una formula vincente per lo sviluppo locale, facilitato dall’interazione tra il sistema educativo e le imprese del territorio – continua l’assessore Schiavone – Questo scambio sinergico non solo orienta le scelte professionali dei giovani, ma rafforza anche il tessuto economico e sociale della comunità”.

Ai microfoni di Stato Quotidiano, i consiglieri La Torre e Tasso hanno sottolineato l’importanza cruciale dell’istituzione scolastica nel creare sinergie efficaci e durature per la valorizzazione del territorio. Dalle interviste è emerso come attraverso una collaborazione stretta e continua tra scuole e attori locali, è possibile promuovere progetti che non solo esaltano le risorse e le peculiarità del territorio, ma che al contempo offrono agli studenti opportunità pratiche di apprendimento e di crescita professionale

Gli chef dell’Istituto, insieme ad alcuni studenti, hanno poi tenuto una lezione di show cooking e degustazione, svelando curiosità e segreti per la preparazione di alcune ricette della tradizione sipontina, come le orecchiette con il sugo di polpo, i tubetti con piselli e sugo di seppia, e la seppia ripiena al sugo.

Non è mancato il celebre cocktail di “Ze Peppe” dal gusto deciso, preparato dai ragazzi dell’istituto, che ha visto come esperti degustatori il conduttore Matteo e il regista Daniele. La conduttrice Stefania, invece, si è offerta come assaggiatrice ufficiale delle squisite torte preparate per la manifestazione. Ogni dolce richiama le sfumature gioiose della festa e il profumo inebriante degli antichi sapori si diffonde nell’aria, evocando immagini di tempi lontani e di dolcezza infinita.