Fisco amico e sconti per chi è in regola: le novità su Imu, Tari e multe

31 gennaio 2025 – 08:40

Fonte: TGCOM24.com

Importanti novità in arrivo per i contribuenti italiani con la riforma fiscale dedicata alle tasse degli enti locali. A illustrare le misure è stato il vice ministro dell’Economia, Maurizio Leo, che ha sottolineato l’obiettivo principale della riforma: cambiare il rapporto tra il contribuente e l’ente locale impositore, promuovendo un concetto di “fisco amico”. L’iniziativa prevede incentivi per chi adempie spontaneamente agli obblighi tributari e sconti per chi sceglie l’addebito diretto sul conto corrente. Il decreto attuativo è atteso in Consiglio dei ministri entro la fine di febbraio.

Sconti e riduzione delle sanzioni

Tra le misure più rilevanti della riforma, emerge la riduzione delle sanzioni per i contribuenti che accettano le contestazioni su Imu e Tari e provvedono al pagamento entro un determinato termine. Nello specifico, per chi salda entro 20 giorni (come previsto per le tasse statali) o opta per una rateizzazione, è prevista una riduzione fino a un terzo delle sanzioni e degli interessi dovuti.

Premi per l’addebito diretto

Un’altra importante novità riguarda i contribuenti che scelgono il pagamento di Imu e Tari tramite addebito diretto sul conto corrente. Per loro, la riforma prevede uno sconto che, nelle prime bozze del provvedimento, potrebbe arrivare fino al 5%. L’obiettivo è incentivare la semplificazione degli adempimenti e favorire una riscossione più efficiente.

Inoltre, sarà introdotta la possibilità di inviare “lettere di compliance”, ovvero avvisi bonari per invitare i contribuenti a mettersi in regola prima di incorrere in sanzioni più pesanti.

Procedure più rapide per i morosi

Parallelamente alle agevolazioni per chi paga in regola, la riforma prevede un’accelerazione delle procedure esecutive per chi non versa i tributi locali. Secondo quanto riportato dal Sole 24 Ore, i termini per l’avvio delle azioni esecutive potrebbero essere ridotti da 180 a 60 giorni nei casi di mancato pagamento di Imu, Tari e altri tributi comunali, fino ad arrivare all’eventuale pignoramento.

L’allarme dei sindaci sulla tenuta dei bilanci comunali

Nel frattempo, tra i sindaci cresce la preoccupazione per i tagli ai finanziamenti decisi nella Legge di Bilancio. Secondo Il Messaggero, sono state approvate rimodulazioni ai bilanci delle amministrazioni locali: Roma sarà la città più colpita, con una perdita di 13 milioni di euro nel 2025, cifra destinata a raddoppiare dal 2026.

Il sindaco di Napoli e presidente dell’Anci, Gaetano Manfredi, ha lanciato l’allarme: “I Comuni a breve non saranno in grado di garantire neanche i livelli minimi di servizio attuali”. Anche il sindaco di Novara e presidente di Ifel, Alessandro Canelli, ha sottolineato la necessità di rivedere il sistema di autonomia finanziaria dei Comuni, richiamando l’articolo 119 della Costituzione per garantire maggiore indipendenza economica agli enti locali.

Il confronto tra governo e amministrazioni locali proseguirà lunedì al Ministero dell’Economia, con un vertice per definire il testo definitivo da presentare in Conferenza Unificata e successivamente a Palazzo Chigi.