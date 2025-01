Foggia, agricoltori in protesta: "Non ci fermeremo finché non avremo risposte" - PH MAIZZI

Un gruppo di agricoltori è sceso in strada nel Foggiano per manifestare contro le difficoltà che stanno mettendo in crisi il settore, con particolare attenzione alla questione idrica. Il sit-in è in corso lungo la statale 16, in un’area di servizio dove si sono riuniti fin dalle prime ore del mattino, con l’obiettivo di raggiungere il capoluogo a bordo di una trentina di trattori.

“Non ci fermeremo”, dichiara Antonio De Rosa, presidente dell’Associazione Agricoltori Italiani di Puglia. “Al momento siamo pochi, ma siamo ben organizzati. La crisi idrica è un’emergenza che ci soffoca: fondi sono stati stanziati, ma le infrastrutture idriche promesse non sono mai state realizzate”.

Il problema, sottolinea De Rosa, non riguarda solo gli agricoltori, ma l’intera comunità. Tuttavia, l’acqua non è l’unica difficoltà: “I costi di produzione sono alle stelle, dall’energia elettrica ai fertilizzanti. L’agricoltura è in ginocchio”.

A peggiorare la situazione ci sono anche i continui furti nelle campagne, che esasperano ulteriormente i lavoratori del settore. “Molti di noi hanno pensato di chiudere le proprie aziende. Ci stanno privando della dignità del nostro lavoro. Le istituzioni ci hanno abbandonati e, nonostante i tanti tavoli tecnici dello scorso anno, siamo ancora senza risposte. Le pretendiamo adesso”, conclude De Rosa.

Lo riporta Ansa.

FOTOGALLERY ENZO MAIZZI