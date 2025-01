FOGGIA – Saranno 22 gli imputati che dovranno affrontare un processo per il presunto voto di scambio in occasione delle elezioni regionali del 2020 e delle comunali del 2019. Secondo l’accusa, alcuni elettori avrebbero ricevuto o sarebbero stati promessi soldi in cambio della preferenza al candidato Danilo Maffei, mentre il padre Ludovico Maffei avrebbe fatto pressioni sui dipendenti di una cooperativa affinché votassero il figlio.

La decisione è stata presa ieri pomeriggio dal giudice per l’udienza preliminare Michela Valente, che ha accolto la richiesta di rinvio a giudizio avanzata dai pubblici ministeri Roberta Bray ed Enrico Infante. Il processo inizierà il prossimo 30 aprile davanti alla sezione collegiale “F” del Tribunale di Foggia. Tutti gli imputati si dichiarano innocenti, mentre le difese avevano chiesto il proscioglimento.

Le accuse e i principali imputati

Sono 36 i capi d’imputazione contestati, di cui 32 relativi alle elezioni regionali del 2020 e quattro alle comunali del 2019. La Procura ipotizza a vario titolo reati quali il voto di scambio, la violazione delle norme sulla segretezza del voto (D.L. 49/2008), l’istigazione alla corruzione, la violenza privata e la violenza nei confronti di un pubblico ufficiale.

Tra i principali imputati figurano Danilo Maffei, 36 anni, funzionario amministrativo ed ex consigliere comunale, candidato alle regionali del 2020 con la lista “Puglia Domani” della coalizione di centrodestra, e il padre Ludovico Maffei, settantenne ed ex presidente di una cooperativa, già colpito nell’ottobre 2022 da una misura interdittiva che gli impedisce di ricoprire incarichi direttivi e di contrattare con la Pubblica amministrazione.

Le ipotesi della Procura

Secondo le accuse, Danilo Maffei, con l’aiuto di alcuni coimputati, avrebbe promesso o consegnato denaro a diversi elettori affinché introducessero il telefono nella cabina elettorale e fotografassero la scheda con il voto espresso a suo favore.

Per quanto riguarda il padre, Ludovico Maffei, in qualità di presidente della cooperativa Astra, avrebbe minacciato una dipendente, che ricopriva il ruolo di presidente di seggio, affinché falsificasse il verbale elettorale, attestando che il figlio aveva ricevuto 40 voti invece di 4. Inoltre, avrebbe esercitato pressioni su quattro dipendenti affinché votassero per il figlio e convincessero almeno altre dieci persone a fare altrettanto, fornendo loro un elenco di elettori da contattare.

La difesa

Danilo Maffei ha sempre respinto ogni accusa, dichiarandosi estraneo ai fatti. Il 5 dicembre scorso, durante l’udienza preliminare, ha rilasciato dichiarazioni spontanee al gup, negando di aver mai promesso o dato denaro in cambio di voti o di aver chiesto agli elettori di fotografare la scheda elettorale. Ha inoltre sottolineato di non avere alcun legame con gli altri imputati, come dimostrerebbero i tabulati telefonici.

I legali degli imputati, gli avvocati Giulio Treggiari e Roberto Sisto, avevano chiesto il proscioglimento per tutti gli assistiti, senza successo.

Gli altri imputati

Oltre a Danilo e Ludovico Maffei, dovranno affrontare il processo anche Gianluigi De Vaire, Giuseppe Moffa, Maria Coda, Matteo Trisorio, Alessia Titucci, Anna Maria Consiglio, Aldo Carella, Valentina D’Onofrio, Pasquale Panunzio, Franco Panunzio, Ettore D’Antonio, Davide Racioppo, Benvenuto Racioppo, Rosa Trisorio, Adele Campanile, Maria Martella, Antonella Giordano, Pasquale Carella, Fatima Palladino e Ciro Coda.

Il procedimento prenderà il via il 30 aprile davanti al Tribunale di Foggia, sezione collegiale “F”, e si preannuncia lungo e complesso.

