IA e scuola. Il Marconi coglie la sfida e vola a Milano, al Next Generation AI in corso di svolgimento, fino al 3 febbraio, al MiCo, Centro Congressi. Il liceo scientifico Marconi è l’unica scuola di Foggia che partecipa all’evento promosso dal Ministero dell’istruzione del Merito con due studentesse e due studenti, Ilaria Berlantini (3QA), Chiara Fiore (4C), Gabriele Pantano (5E), Pietro Giulio Marciello (4H), accompagnati dalla prof.ssa Concetta Tricarico.

Next Generation AI è la prima grande iniziativa nazionale dedicata all’esplorazione delle potenzialità e delle implicazioni dell’Intelligenza artificiale in ambito formativo, e rientra tra le azioni dell’investimento “Nuove competenze e nuovi linguaggi” del PNRR. L’obiettivo è promuovere la partecipazione di studentesse, studenti e docenti delle scuole del secondo ciclo alla realizzazione di Percorsi per le Competenze Trasversali e l’Orientamento (PCTO) sulle discipline STEM, tramite esperienze di mobilità di orientamento nazionali e internazionali con laboratori e percorsi di approfondimento.

Il programma prevede una prima sessione con relatori e speaker qualificati che parleranno dell’intelligenza artificiale quale leva strategica per l’apprendimento, il lavoro, i processi decisionali e la vita di tutti i giorni. Seconda fase dal pomeriggio di domenica e fino alla mattina di lunedì quando verranno costituiti 40 gruppi di lavoro di studenti provenienti da scuole e regioni diverse, al fine di promuovere la massima diversità e ricchezza di prospettive. Infine studentesse e studenti, alla presenza del Ministro Giuseppe Valditara, presenteranno i risultati dei tavoli di lavoro, esprimendo i propri punti di vista sulle prospettive di utilizzo dell’intelligenza artificiale all’interno della scuola e della società.

“Next Generation AI – afferma la dirigente scolastica prof.ssa Piera Fattibene – è un’opportunità di crescita di assoluto rilievo per il nostro liceo che da anni lavora sul potenziamento delle competenze digitali e informatiche; nella nostra offerta formativa proponiamo infatti l’opzione Informatica, dove vengono approfondite conoscenze e competenze sul coding e viene sviluppato il pensiero computazionale. Crediamo, inoltre, che le azioni promosse con le varie misure del Pnrr sulla transizione digitale siano davvero un volano di sviluppo per i nostri studenti e docenti. Attualmente nel nostro liceo stiamo svolgendo un corso di formazione sull’Intelligenza Artificiale e il suo impiego nella didattica, e alcuni docenti stanno già sperimentando alcuni strumenti che possono contribuire all’acquisizione di nuove competenze e ad una maggiore qualificazione dell’azione educativa. L’Intelligenza Artificiale è una realtà con la quale dobbiamo misurarci con professionalità, – conclude Fattibene – senza pregiudizi ma anche con un agire consapevole, affinché venga valorizzata la centralità della persona umana, con la sua autonomia, la sua dignità, la sua libertà, la sua creatività”.