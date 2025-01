Manfredonia // Notizie in piazza //

Le attività, i numeri e i protagonisti del 2024 del TRAC – Centro di residenza pugliese: 19 realtà in residenza artistica ospitate in 8 città

Il TRAC – Centro di residenza pugliese nato dal raggruppamento di 5 compagnie che risalgono idealmente l’intera Puglia connettendone le periferie Factory compagnia Transadriatica e Principio attivo teatro, con sede a Novoli (LE); CREST, con sede a Taranto;

La luna nel letto, con sede a Ruvo di Puglia (BA); Bottega degli Apocrifi, con sede a Manfredonia (FG), Artinscena di Annalisa Bellini a Castellana Grotte (BA), conferma nell’ultimo anno del triennio 2022-2024 l’impegno nel sostenere la creatività emergente unendo le pratiche e le realtà artistiche alle comunità locali, attraverso un percorso di accoglienza di compagnie/artisti in residenza in 5 teatri pubblici più 4 spazi/studio in 8 città dislocate su tutto il territorio della Puglia, con la collaborazione di 15 professionisti dello spettacolo dal vivo (artisti, tecnici, organizzatori) che hanno costituito il team locale di tutoraggio permanente.

Sono 19 le realtà artistiche provenienti da tutta l’Italia che il TRAC ha ospitato in residenza nel 2024: Riccardo Lanzarone, Collettivo Matrice Teatro, Artisti Drama, Cracalia ETS, Cartolaro/Macripò/Paiella, Giacomo De Luca, Nasocchie Scomode, Compagnia Teatrale Petra, Marco Manchisi, Massimiliano Di Corato, Manuela Tessi, Colacino-Mencagli, Progetto Nichel, Cie Labolla/Franzolin-Aretano, Alessandro Nosotti Orsini, Simona Gambaro, Ass. Cult. New Butoh/Raffaella Giancipoli, Legambiente Sud/Tagliente/Diaby hanno avuto la possibilità di lavorare allo sviluppo dei propri progetti artistici con l’ausilio di professionisti dello spettacolo dal vivo. Un percorso che ha proiettato compagnie e artisti/e all’interno di una filiera nazionale, con momenti di visibilità e confronto con gli addetti del settore, favorendo successive forme di sostegno alla produzione e di circuitazione nazionale, al termine del percorso di ricerca svolto durante gli attraversamenti.

Il 2024 del TRAC è stato attraversato da momenti d’incontro e di confronto con le comunità di riferimento grazie a prove aperte e aperture pubbliche; dalla programmazione di spettacoli legati ai progetti in residenza, distribuiti nei vari poli del TRAC e dalle attività di tutoraggio per artisti in residenza a cura di Giorgio Testa – ideatore della Casa dello Spettatore e da Theatron 2.0.

Oltre a questo, il TRAC ha dato vita a 4 progetti nazionali e 11 accordi di partenariato con i principali attori del Sistema dello Spettacolo. Grazie anche al supporto e alla collaborazione di numerosi partner: TRIC pugliese Teatri di Bari; Fondazione SAT organizzatore della vetrina di teatro ragazzi più importante del Sud Italia; il circuito regionale Teatro Pubblico Pugliese; gli altri Centri di Residenza italiani con cui è riunito in Coordinamento; i 10 Artisti nei Territori extraregionali con cui condivide progettualità di attraversamento; Assitej (la più grande rete di teatro ragazzi a vocazione internazionale); due Scuole di Alta Formazione; 2 musei; 3 poli Universitari; 16 Istituti scolastici di ogni ordine e grado; 5 parrocchie e 1 Caritas diocesana che offre al TRAC spazi/studio per gli artisti e una foresteria.