Manfredonia: arriva la mostra “Giubileo in Capitanata tra passato e contemporaneità”

La mostra itinerante “Giubileo in Capitanata tra passato e contemporaneità”, già svolta presso la Galleria d’arte moderna di Palazzo Dogana a Foggia, da febbraio si trasferisce a Manfredonia presso la Sala V.Vailanti.

L’Esposizione riguarda i documenti degli archivi dello Stato e delle Arcidiocesi di Foggia e di Manfredonia inerenti le testimonianze e le attività svolte durante i passati Giubilei in Capitanata.

Il Giubileo, che quest’anno ha come tema “Pellegrini di speranza”, ha origine dalla tradizione ebraica che fissava, ogni 50 anni, la restituzione delle terre confiscate, la liberazione degli schiavi e un anno di riposo della terra con lo scopo pratico di rendere più forti le successive coltivazioni. Papa Bonifacio VIII nel 1300, con l’istituzione del primo Giubileo, concesse l’Indulgenza Plenaria del perdono di Dio. Per segnalare l’inizio dell’anno Santo si suonava un corno di ariete, in ebraico yobel, da cui deriva il termine cristiano Giubileo.



Programma

Ore 18:00 Saluti istituzionali e interventi

Vescovo Arcidiocesi di Manfredonia-Vieste-San.G.R. Sua Eccellenza Franco Moscone

Direttore Archivio di Sato di Foggia Massimo Mastroiorio

Archivio storico dell’Arcidiocesi Antonio Tomaiuoli

Direttore dell’Ufficio comunicazioni sociali dell’Arcidiocesi Antonio Cavallini

Coordinatore progetti speciali e valorizzazione Archivio di Sato di Foggia Alfredo de Biase

La mostra a Manfredonia, presso l’Auditorium “Valentino Vailati”, via Arcivescovado, 16, resterà aperta dal 2 al 9 febbraio 2025 con i seguenti orari: tutti i giorni 10.00/ 12.00 e 17.00/ 19.00.

Le foto in mostra sono di Alfredo e Biase, la post produzione di Michele Bimini, l’impaginazione di Sabrina Cotugno.

Ingresso libero

Per maggiori informazioni l’URP dell’Archivio di Stato di Foggia (dott.ssa Sabrina Cotugno – sabrina.cotugno@cultura.gov.it – tel.0881- 774019)

Nota stampa a cura dell’Archivi di Stato di Foggia, Ufficio Comunicazione – Progetti Speciali e Valorizzazione