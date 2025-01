MANFREDONIA, FDI VERSO IL CONGRESSO CITTADINO: ATTESA PER LA RICONFERMA DI LO RISO

MANFREDONIA – Si terrà domenica 2 febbraio, alle ore 10:00, in Corso Roma n. 83, il Congresso Cittadino di Fratelli d’Italia di Manfredonia. Un appuntamento cruciale per il partito locale, che sarà chiamato a nominare il nuovo coordinatore e il direttivo. All’evento prenderanno parte anche esponenti di spicco di FdI a livello provinciale.

Grande l’attesa per quella che appare come una riconferma annunciata: a guidare il circolo finora è stato Vincenzo Lo Riso, storico esponente della destra locale con oltre quarant’anni di militanza, approdato successivamente in Fratelli d’Italia. A lui il compito di dar vita a un circolo strutturato, partecipato e radicato sul territorio, in grado di ispirarsi ai valori della sovranità popolare, dell’inclusione e della meritocrazia.

Un impegno portato avanti con determinazione e risultati concreti: numerose le iniziative già messe in campo, tra cui i gazebo informativi in Piazza del Popolo, che hanno raccolto consenso tra i cittadini. Obiettivo principale, coinvolgere la comunità e informarla sui risultati e sulle politiche del governo guidato da Giorgia Meloni.

Lo Riso guarda al futuro con ambizione, proponendo una visione che coniuga esperienza e rinnovamento, in linea con le direttive del Presidente Meloni. Il suo operato ha raccolto il sostegno della base: iscritti storici e nuovi aderenti sembrano infatti convergere sulla sua riconferma come coordinatore, riconoscendogli autorevolezza, equilibrio e capacità di guida.

Il Congresso cittadino di domenica si preannuncia dunque come un momento decisivo per Fratelli d’Italia a Manfredonia, pronto a consolidare il proprio ruolo sul territorio.