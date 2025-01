Manfredonia, il riscatto operaio della Coopla Green tra crisi e sostenibilità

La storia della Coopla Green è una testimonianza concreta di resistenza, dignità e determinazione. Quando l’azienda per cui lavoravano ha deciso di non investire nella riconversione della produzione e di abbandonare i dipendenti, i lavoratori non si sono arresi. Anziché soccombere alla crisi, hanno scelto di reagire e di prendere in mano il proprio destino, costituendo una cooperativa per salvare la fabbrica e dare nuova vita alla produzione. La vicenda di Coopla Green assume un valore simbolico non solo per i protagonisti coinvolti, ma per l’intero panorama industriale italiano, segnato da chiusure, delocalizzazioni e mancanza di strategie di lungo termine.

I lavoratori hanno elaborato un piano industriale ambizioso e sostenibile, orientato alla produzione di stoviglie riciclabili, in linea con le nuove direttive ambientali e con le esigenze di un mercato sempre più attento alla sostenibilità. Il percorso per la rinascita della fabbrica non è stato privo di ostacoli. Per acquisire lo stabilimento e avviare la riconversione, la cooperativa aveva bisogno di fondi. È qui che è entrata in gioco la solidarietà: l’Alleanza Verdi Sinistra, insieme a numerosi sostenitori, ha raccolto quasi 25mila euro per supportare il progetto. Questa somma ha permesso ai lavoratori di raggiungere la soglia minima necessaria per l’acquisizione della fabbrica, dimostrando come la partecipazione collettiva possa concretamente incidere sul destino di un’impresa e dei suoi dipendenti.

Un gesto che va oltre il semplice aiuto economico: è un messaggio forte contro una politica industriale assente, incapace di fornire risposte alle crisi aziendali e priva di una visione strategica per il futuro del lavoro in Italia. La vicenda di Coopla Green è un esempio virtuoso di riconversione industriale e cooperazione. Dimostra che, con il giusto supporto e un piano strategico sostenibile, è possibile trasformare una crisi in un’opportunità, creando lavoro e al tempo stesso rispettando l’ambiente. La sfida ora è rendere questo modello replicabile su scala più ampia, affinché altre realtà produttive in difficoltà possano trovare nella cooperazione e nell’innovazione sostenibile una via d’uscita. Un segnale chiaro a un sistema politico e industriale che, troppo spesso, si dimostra miope e incapace di affrontare le sfide del futuro.

L’esperienza di Coopla Green, nata dalla determinazione dei lavoratori e sostenuta dalla solidarietà collettiva, dimostra che cambiare strada è possibile. La speranza è che questa storia possa diventare un punto di riferimento per tutte quelle imprese e comunità che oggi si trovano ad affrontare sfide simili.