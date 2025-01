In primo grado, Spinetti era stato assolto dall’accusa di associazione per delinquere e da cinque capi di imputazione per estorsione. La decisione della Corte di Appello ha sancito la sua completa innocenza, riconoscendo l’errore giudiziario subito. Il suo legale, l’avvocato Michele Vaira, ha espresso soddisfazione per la sentenza, sottolineando l’ingiustizia della detenzione subita dal suo assistito. “È stato sottoposto ingiustamente a un arresto e a una lunga detenzione, per la quale chiederemo i danni allo Stato”, ha dichiarato Vaira.

L’operazione “Grande Carro” ha portato all’arresto di 48 persone, accusate di vari reati tra cui associazione mafiosa, estorsione, truffe ai danni dell’Unione Europea e altri crimini. Tra gli imputati, spiccano nomi noti della criminalità foggiana, come Franco Delli Carri, condannato a 16 anni di reclusione, e Cristoforo Aghilar, a cui sono stati inflitti 11 anni di carcere. Tuttavia, non tutti gli imputati sono stati condannati: l’avvocato Michele Pio Gianquitto è stato assolto, così come Pasquale Spinetti, il cui caso ha recentemente attirato l’attenzione per l’assoluzione definitiva.

La vicenda di Spinetti evidenzia le possibili ingiustizie che possono verificarsi durante le indagini e i processi, sottolineando l’importanza di una difesa adeguata e di un sistema giudiziario che garantisca i diritti degli imputati. La richiesta di risarcimento danni allo Stato da parte di Spinetti e del suo legale mira a ottenere giustizia per il lungo periodo di detenzione ingiustificata subito.