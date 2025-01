Manfredonia. Riguarda il mondo dell’associazionismo solidale l’interrogazione presentata in aula dai consiglieri Massimiliano Ritucci e Antonio Tasso, che ne è stato anche il relatore.

I rappresentanti di AgiAMO e Sipontum hanno illustrato la difficile situazione delle associazioni locali, che si occupano di sostegno ai cittadini bisognosi, le quali hanno difficoltà a reperire locali idonei alla loro attività volontaria di stoccaggio e distribuzione di generi alimentari e di conforto.

A titolo esemplare è stata raccontata la vicenda della sezione di Manfredonia della Croce Rossa Italiana, che svolge attività di primo piano e provatamente utile per la collettività.

Racconta Tasso: “Tale associazione ha in assegnazione un locale sito in via Maddalena 136, adibito a sede sociale ed operativa, che risulta inagibile in quanto fatiscente e abbisognevole di lavori di manutenzione.

A seguito dell’inagibilità del locale predetto, l’Associazione CRI – Manfredonia ha trovato ospitalità presso la sede dell’Associazione Nazionale Mutilati e Invalidi di Guerra (ANMIG) sita in via Maddalena 134, dove espleta attività di rappresentanza.

Purtroppo, essa non aveva locali idonei all’immagazzinamento ed alla distribuzione di beni alimentari alle famiglie in stato di necessità.

Un imprenditore locale, mosso da sincero spirito di solidarietà, ha concesso loro, in uso gratuito da mesi, alcuni locali di proprietà allo scopo di poter svolgere la propria attività solidale.

L’utilizzo di tali locali, però, non potrà essere perpetuo ed essi dovranno tornare nella legittima disponibilità del proprietario”.

Quindi lo scopo dell’interrogazione era quello di ottenere l’impegno dell’Amministrazione, rappresentata dall’assessore Cecilia Simone, a redigere un elenco aggiornato dei locali disponibili e verificarne l’idoneità alla concessione in comodato.

Alla risposta dell’assessore il relatore Tasso replica: “Sono soddisfatto per l’impegno preso di accertare il numero e la fruibilità degli immobili comunali e sono a disposizione dell’assessore per venire incontro alle necessità delle associazioni titolate, onde poter espletare il proprio impegno a favore della comunità”.