La Procura della Repubblica di Udine ha notificato la chiusura delle indagini a carico di quattro persone coinvolte nella tragedia del Natisone, avvenuta a Premariacco, dove tre giovani rumeni hanno perso la vita. Le vittime, Patrizia Cormos, Bianca Doros e Cristian Molnar, sono stati travolti dalla piena improvvisa del fiume Natisone il 31 maggio dell’anno scorso, mentre si trovavano sulla riva per scattare alcune foto.

Le accuse

Nel registro degli indagati sono finiti tre vigili del fuoco e un infermiere: Andrea Lavia (60 anni, Fagagna), Luca Mauro (49 anni, Latisana), ed Enrico Signor (58 anni, Udine), tutti in servizio nella sala operativa del comando provinciale dei vigili del fuoco di Udine, e Michele Nonino (40 anni, San Giovanni al Natisone), operante nella centrale Sores di Palmanova. I quattro sono accusati di omicidio colposo per negligenza, imperizia e imprudenza.

La ricostruzione dell’incidente

Secondo gli inquirenti, i quattro indagati hanno agito con comportamenti negligenti che hanno contribuito alla morte dei tre giovani, sorpresi dalla piena del fiume. Le indagini hanno accertato che la loro agonia, durata ben 41 minuti, sarebbe stata sufficiente per organizzare un intervento di soccorso tempestivo, come l’invio di un elicottero sanitario con verricello. La chiamata di aiuto era stata fatta da una delle vittime alle 13:29, mentre il decesso per annegamento è avvenuto intorno alle 14:10.

Errori nei soccorsi

Uno degli elementi chiave nell’inchiesta riguarda la mancata localizzazione immediata della chiamata di soccorso, che avrebbe potuto consentire l’intervento rapido dell’elicottero più vicino. I vigili del fuoco della sala operativa di Udine non avrebbero infatti richiesto tempestivamente l’intervento del ‘Doppio India’, l’elicottero sanitario della Sores Fvg, che è stato inviato solo alle 14:07, arrivando sul luogo dell’incidente alle 14:13, quando i giovani erano già stati trascinati dalla corrente da alcuni minuti.

Invece, i soccorritori avevano allertato l’elicottero Drago, dei vigili del fuoco, stazionato all’aeroporto di Venezia Marco Polo, un’unità meno vicina e più lenta nel raggiungere l’area dell’incidente.

Le indagini

Le indagini sono state condotte dai carabinieri del nucleo investigativo di Udine e dalla sezione aerea di Bolzano della guardia di finanza, con particolare attenzione alle comunicazioni tra la Sores Fvg e la sala operativa dei vigili del fuoco. L’obiettivo era verificare se fossero stati rispettati i protocolli di soccorso e se eventuali errori nei tempi e nelle modalità di intervento avessero avuto un ruolo determinante nella tragedia.

Il dramma della piena improvvisa

Il 31 maggio 2023, il fiume Natisone era gonfiato dalle abbondanti piogge di quel periodo. I tre giovani, provenienti dalla Romania, si erano avventurati sulle rive del fiume per scattare delle foto. Sorprendentemente, la piena li aveva prima bloccati su un isolotto, per poi travolgerli, non lasciando loro scampo. I corpi dei ragazzi furono ritrovati solo dopo diversi giorni.

Le indagini sono ancora in corso per stabilire se errori decisivi sono stati commessi nei soccorso e per verificare se sono stati rispettati i protocolli necessari per garantire l’intervento tempestivo.

