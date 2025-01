Vieste: azzeramento dell'IMU per le abitazioni concesse in locazione con contratti a lungo termine

Lo scorso Consiglio Comunale di Vieste ha approvato, infatti, con delibera n. 62 del 20 dicembre 2024, le aliquote per l’anno 2025. Tra le principali novità, l’azzeramento dell’IMU per le abitazioni concesse in locazione con contratti a lungo termine, in un’ottica di sostegno ai residenti e di contrasto alla carenza abitativa dovuta all’aumento delle locazioni turistiche brevi.

“Con questa delibera, ha dichiarato il Sindaco, Avv. Giuseppe Nobiletti, abbiamo voluto dare un segnale concreto ai nostri concittadini, incentivando le locazioni a lungo termine per contrastare la crisi abitativa che affligge il nostro territorio. Vieste è una città a forte vocazione turistica e dobbiamo trovare un equilibrio tra le esigenze del comparto turistico e quelle dei residenti. L’azzeramento dell’IMU per le abitazioni concesse in locazione stabile è una misura che va in questa direzione. Non mancheranno ovviamente controlli serrati – fa sapere il primo cittadino – per verificare che vengano rispettati i termini dell’accordo .”