Manfredonia. “Al via i lavori di rifacimento del manto stradale su Viale Aldo Moro e Viale G. Di Vittorio”

Al via i lavori di rifacimento del manto stradale su Viale Aldo Moro e Viale G. Di Vittorio

Prenderanno il via lunedì 3 febbraio i lavori di rifacimento del manto stradale su due delle principali arterie cittadine: Viale Aldo Moro e Viale G. Di Vittorio. L’intervento si inserisce in un più ampio piano di manutenzione straordinaria volto a ripristinare la viabilità cittadina e garantire maggiore sicurezza agli automobilisti e ai pedoni.

Un intervento urgente e necessario

La decisione di procedere con urgenza ai lavori nasce dall’evidente stato di degrado in cui versano molte strade della città. Le condizioni del manto stradale, ormai compromesse dal tempo e dall’usura, richiedono un intervento immediato per evitare ulteriori disagi ai cittadini. L’amministrazione comunale ha previsto l’utilizzo di risorse proprie di bilancio per accelerare i tempi e garantire la realizzazione dell’opera senza indugi.

Modifiche alla viabilità e limitazioni temporanee

Per consentire l’esecuzione dei lavori in sicurezza, a partire da lunedì 3 febbraio sarà in vigore l’ordinanza n. 10/2025, che prevede la chiusura al traffico veicolare e il divieto di sosta e fermata lungo le vie interessate. Le restrizioni saranno valide dalle ore 7:00 alle ore 17:00 e riguarderanno inizialmente l’area di Piazza Marconi, per poi estendersi progressivamente su tutto il tratto oggetto di manutenzione.

Ridurre i disagi e garantire la sicurezza

L’amministrazione comunale assicura il massimo impegno nel ridurre al minimo i disagi per i residenti e gli automobilisti. Per questo motivo, si invita la cittadinanza alla massima collaborazione nel rispettare i divieti e le disposizioni previste dall’ordinanza. La presenza del corpo di polizia locale e del personale tecnico garantirà la corretta gestione del cantiere e il rispetto delle norme di sicurezza.

Una strada più sicura e moderna

I lavori, che si prevede di ultimare nel giro di pochi giorni, restituiranno alla città una viabilità più efficiente e sicura. L’amministrazione comunale ringrazia la tecnostruttura, la squadra manutenzione e la polizia locale per la sinergia e l’impegno profuso nella realizzazione di questo importante intervento infrastrutturale.

Con questo piano di manutenzione, la città punta a migliorare la qualità delle sue strade, rispondendo in modo concreto alle esigenze di cittadini e automobilisti.