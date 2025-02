Monte Sant’Angelo, 1 febbraio 2025 – Nella notte tra il 31 gennaio e il 1° febbraio, intorno alle 4:30, un gruppo di malviventi ha preso di mira la filiale della BPER Banca situata in Corso Vittorio Emanuele 24-26 a Monte Sant’Angelo. I ladri hanno fatto esplodere lo sportello bancomat, causando danni significativi alla struttura.

Secondo le prime ricostruzioni, i malviventi avrebbero utilizzato la tecnica della “marmotta”, inserendo un ordigno artigianale nella fessura del bancomat per provocare l’esplosione e accedere al denaro contenuto all’interno. Questa metodologia è stata impiegata in numerosi colpi simili negli ultimi mesi in diverse regioni italiane.

Sul posto sono immediatamente intervenuti gli operatori dei Vigili del fuoco di Manfredonia e i Carabinieri della stazione locale di Monte Sant’Angelo, supportati dalla Compagnia di Manfredonia.

Le indagini sono attualmente in corso per determinare l’ammontare del bottino sottratto e per identificare i responsabili dell’assalto. Gli investigatori stanno analizzando le immagini delle telecamere di sorveglianza presenti nella zona e raccogliendo testimonianze dai residenti che potrebbero aver assistito all’accaduto.