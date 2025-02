Manfredonia – Un autista di mezzi pesanti, sopravvissuto a un grave incidente stradale, ha finalmente trovato una via d’uscita dal labirinto burocratico che rischiava di costargli il lavoro e il futuro della sua famiglia. Grazie all’intervento di professionisti e alla solidarietà della comunità, la sua storia ha avuto un lieto fine.

L’incidente era avvenuto nel mese di settembre, quando un tragico scontro tra un’auto e il suo camion aveva causato feriti su entrambi i veicoli. Come previsto dalla legge, all’autotrasportatore era stata sospesa la patente per tre mesi.

Dopo i 90 giorni, il documento era stato regolarmente restituito, permettendogli, almeno formalmente, di tornare al lavoro. Tuttavia, un dettaglio apparentemente trascurabile aveva trasformato questa vicenda in un incubo: al momento del sequestro del mezzo pesante, avvenuto subito dopo l’incidente, l’autista aveva dimenticato a bordo la propria carta tachigrafica, un documento essenziale per poter lavorare. Il camion era rimasto sotto sequestro in un deposito giudiziario e ogni tentativo di recuperare la carta si era scontrato con ostacoli burocratici insormontabili.

Il tempo stringeva. Alla fine di gennaio sarebbero scaduti i 180 giorni di malattia riconosciuti per l’autista, e senza la carta tachigrafica il licenziamento sarebbe stato inevitabile. La situazione era drammatica, ma l’appello lanciato dalla comunità non è rimasto inascoltato.

IL MIRACOLO DEL 1° FEBBRAIO

Con grande emozione, oggi, 1 febbraio, in extremis, l’autista ha finalmente riavuto la sua carta tachigrafica. “Ringrazia tutti per la gentilezza, l’avvocato Paolo Schiavone del Foro di Foggia, bravissimo, unico, che ha risolto il problema in tempi record, fantastico! Grazie anche all’autofficina Ricucci Autocarri, che ha aiutato a rimettere in funzione il camion con le batterie scariche. Un ringraziamento speciale va a Celestino Ricucci e a tutti coloro che hanno contribuito a questa vittoria” ha dichiarato Alessandro Manzella, Responsabile delle Guardie Ambientali Italiane di Manfredonia.

Subito dopo aver recuperato la carta, l’autista ha inoltrato la richiesta all’azienda per dichiararsi nuovamente operativo, sperando di riprendere al più presto il lavoro che rischiava di perdere.