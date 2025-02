Salerno, 1 febbraio 2025 – Un tragico incidente si è verificato questa mattina a Salerno, in via Fra’ Generoso, all’incrocio con la strada che conduce al Castello Arechi. Un camion in transito ha perso parte del suo carico di ecoballe, che ha travolto un gruppo di ciclisti che procedeva sulla corsia opposta.

Immediato l’intervento dei soccorritori del 118, ma per uno dei ciclisti, un uomo di 49 anni, non c’è stato nulla da fare. Un altro ciclista è rimasto gravemente ferito ed è stato trasportato d’urgenza all’ospedale di Salerno, dove è attualmente ricoverato in condizioni critiche.

Sul posto sono intervenute le forze dell’ordine per effettuare i rilievi necessari a ricostruire la dinamica dell’incidente. La strada è stata chiusa al traffico in entrambe le direzioni per consentire le operazioni di messa in sicurezza. I vigili del fuoco, con l’ausilio di un’autogru, hanno rimosso il carico disperso sulla carreggiata.

Le autorità stanno indagando sulle cause dell’incidente, verificando eventuali responsabilità da parte del conducente del camion e lo stato di sicurezza del carico trasportato. La tragedia ha suscitato grande commozione nella comunità locale, riaccendendo il dibattito sulla sicurezza stradale e sulla necessità di maggiori controlli per il trasporto di materiali pesanti.

Lo riporta il tgcom24.com.