Dopo lo sfogo social di Chiara Ferragni, Fedez ha deciso di rispondere alle critiche e alle accuse emerse negli ultimi giorni. In una serie di storie su Instagram, il rapper ha chiarito la sua posizione, negando di aver mai pensato di lasciare la moglie prima del matrimonio e ribadendo il legame che li ha uniti nel tempo.

“Ho scelto Chiara con convinzione, l’ho amata e sposata senza esitazioni”, ha dichiarato, smentendo le voci secondo cui avrebbe voluto fuggire prima delle nozze. “Abbiamo costruito una famiglia insieme e, nonostante le difficoltà, rimarrà sempre una persona importante per me perché è la madre dei miei figli”.

Il rapporto con Angelica Montini

Fedez ha ammesso di aver avuto una relazione con Angelica Montini, come rivelato da Fabrizio Corona, ma ha voluto precisare alcuni dettagli: “Ci siamo conosciuti pochi mesi prima del matrimonio e poi ci siamo allontanati per concentrarci sulle nostre vite. Successivamente, ci siamo riavvicinati in un periodo di difficoltà personale, quando il matrimonio attraversava già una crisi profonda”.

Il rapper ha anche espresso rammarico per essersi confidato con Corona, ammettendo di aver condiviso pensieri personali con lui e con un’amica in comune: “Un errore dettato da fragilità, ma escludo qualsiasi ipotesi di manipolazioni o strategie premeditate”.

Nessuna strategia con Corona

Fedez ha infine respinto l’idea che dietro la diffusione delle notizie ci fosse un accordo con Corona: “Ho fatto di tutto per fermare queste informazioni, come posso dimostrare. Non avrei mai orchestrato qualcosa che mi danneggia in prima persona”.

Ha poi concluso con un appello affinché la vicenda non venga più strumentalizzata: “La nostra vita privata non deve diventare un pretesto per creare narrazioni sensazionalistiche o per distogliere l’attenzione da altre questioni. Questa situazione sta facendo male a tutti: a me, a Chiara e alle persone coinvolte”.

