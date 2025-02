Manfredonia. Un’amministrazione comunale che smentisce se stessa, che nega l’evidenza dei propri atti e che, di fronte all’indignazione pubblica, cambia improvvisamente rotta.

È quanto sta accadendo in città in questi giorni, con una vicenda che sta alimentando il dibattito politico e l’insofferenza dei cittadini. Al centro della polemica, le delibere della giunta comunale n. 85 del 20 dicembre 2024 e n. 13 del 24 gennaio 2025, che hanno disposto un aumento del canone per i passi carrabili per compensare la riduzione delle tariffe relative all’occupazione del suolo pubblico. Tuttavia, nonostante la chiarezza degli atti amministrativi, gli assessori si affrettano ora a negare qualsiasi incremento.

GLI ATTI PARLANO CHIARO

Le delibere in questione parlano esplicitamente di un indirizzo dato al dirigente competente per aumentare il canone dei passi carrabili.

Un’operazione che, nelle intenzioni della giunta, serviva a riequilibrare le entrate dopo la decisione di ridurre le tariffe per le occupazioni del suolo pubblico.

La strategia dell’amministrazione appariva chiara e coerente con l’obiettivo di mantenere inalterati gli equilibri di bilancio. Ma quando la notizia ha iniziato a circolare e il malcontento dei cittadini si è fatto sentire, la giunta ha improvvisamente cambiato versione.

UNA NEGAZIONE PARADOSSALE

Nonostante l’evidenza delle deliberazioni, gli assessori sostengono ora che non ci sia mai stata alcuna volontà di aumentare il canone dei passi carrabili. Un’affermazione che appare in netto contrasto con quanto scritto nero su bianco nei documenti ufficiali, consultabili e allegati per dimostrare l’inconfutabilità della questione. La negazione della realtà diventa così il filo conduttore di questa vicenda, con un’amministrazione che sembra voler riscrivere i propri atti pur di sottrarsi alle critiche.

IL PASSO INDIETRO DELL’AMMINISTRAZIONE

Proprio ieri, in maniera repentina e apparentemente casuale, il comune ha annunciato di aver cambiato idea rispetto a quanto stabilito nei due provvedimenti precedenti. Una retromarcia che appare dettata più dalla pressione dell’opinione pubblica che da una reale volontà di rivedere le proprie decisioni nell’interesse dei cittadini. La sensazione diffusa è che si sia cercato di evitare il confronto con la realtà fino a quando non è stato più possibile ignorare l’evidenza.

IL MONITO DELL’OPPOSIZIONE

La vicenda ha inevitabilmente scatenato la reazione dell’opposizione, con i consiglieri comunali di Forza Italia – Liliana Rinaldi, Fabio Di Bari e Ugo Galli – che denunciano con fermezza l’atteggiamento dell’amministrazione. “Fornire un’indicazione chiara al dirigente per aumentare il canone equivale a stabilire un aumento. Negarlo significa prendere in giro i cittadini”, dichiarano i consiglieri, sottolineando come la giunta si sia contraddetta nei fatti e nelle parole.

Ma l’opposizione non si limita alla denuncia politica. Con un tono perentorio, Rinaldi, Di Bari e Galli invitano l’amministrazione a una maggiore coerenza e trasparenza: “Fate la pace con voi stessi e dimostrate un minimo di capacità amministrativa. La città sta comprendendo e si sta stancando di questo modo di agire”. Un richiamo che trova ampio riscontro tra i cittadini, sempre più insofferenti verso una gestione che sembra oscillare tra decisioni avventate e retromarce strategiche.

UNA QUESTIONE DI CREDIBILITÀ

“Al di là del singolo provvedimento, la questione del canone dei passi carrabili diventa emblematica di un problema più ampio: la credibilità dell’amministrazione comunale. Quando un governo locale arriva a negare i propri stessi atti, mettendo in discussione la trasparenza e la coerenza delle proprie decisioni, la fiducia dei cittadini ne risente in modo irreparabile”.