La sconfitta del Foggia contro il Giugliano ha scatenato un’ondata di rabbia e delusione tra i tifosi rossoneri. Il malcontento, già diffuso a causa della stagione deludente, ha raggiunto l’apice dopo un’altra prestazione insufficiente che ha lasciato la squadra pericolosamente vicina alla zona playout.

L’elemento più contestato dai sostenitori foggiani è la fragilità difensiva: ancora una volta, la squadra ha subito gol su calcio d’angolo, evidenziando lacune tattiche e scarsa organizzazione in fase di marcatura. Il ripetersi di errori difensivi ha esasperato i tifosi, che si chiedono se lo staff tecnico riveda realmente le partite per correggere i problemi.

Oltre alla difesa ballerina, l’attacco non sembra essere all’altezza. I tifosi lamentano la mancanza di un vero finalizzatore, capace di concretizzare le poche occasioni create. Gli attaccanti, infatti, sprecano troppo sotto porta, rendendo inefficace il lavoro svolto in fase offensiva.

Ma il malcontento non si ferma solo alle prestazioni sul campo. Molti contestano la gestione della squadra e del mercato, ritenendo che la rosa sia numericamente e qualitativamente insufficiente per affrontare un campionato così competitivo. Il ritardo nel rafforzare l’organico, con giocatori che arriveranno solo a mercato quasi chiuso, ha alimentato il pessimismo tra i tifosi.

Nel post-gara, l’allenatore rossonero ha espresso il proprio punto di vista sulla partita e sulle difficoltà della squadra. “Abbiamo tenuto il campo, non è stata la nostra migliore prestazione ma il risultato è bugiardo. Non meritavamo di perdere. È mancato il gol e non abbiamo avuto la percezione del pericolo. Quando l’abbiamo rimessa in piedi abbiamo perso l’equilibrio e questo non ce lo potevamo permettere. Sarebbe stato giusto un pareggio per quello che abbiamo creato” ha dichiarato il tecnico in mixed zone.

Interpellato sulle necessità di mercato, il tecnico ha ribadito la necessità di rinforzi: “Ho chiesto una squadra forte, inizialmente avevo chiesto di non cambiare nulla ma qualcosa l’abbiamo fatto. Servono i giocatori, basta guardare la panchina, ma ho avuto l’assicurazione che qualcuno arriverà. Servono giocatori utili e che hanno voglia di venire qui”.

La frustrazione ha portato alcuni appassionati persino a dichiarare di aver perso l’amore per la squadra, sottolineando come un tempo una sconfitta avrebbe causato rabbia e amarezza, mentre ora genera solo indifferenza. Un sentimento pericoloso per una piazza calorosa come quella foggiana, storicamente nota per il suo sostegno appassionato.

Inoltre, si teme per il futuro: il Foggia si trova ora in una posizione di classifica precaria, e il prossimo impegno contro l’Avellino desta preoccupazione. Se non arriveranno rinforzi adeguati e un cambio di atteggiamento, il rischio di una stagione compromessa diventa sempre più concreto.

Il grido d’allarme dei tifosi è forte e chiaro: serve una scossa immediata, sia a livello tecnico che societario. Il Foggia non può permettersi di galleggiare nelle zone basse della classifica, e la piazza merita risposte concrete sul campo.