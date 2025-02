Gli Studenti dell'indirizzo economico - Itet "Di Maggio" di San Giovanni Rotondo raccontano la loro scuola

Un Successo Virale Inaspettato: Gli Studenti dell’ INDIRIZZO ECONOMICO – Itet “Di Maggio” di San Giovanni Rotondo raccontano la Bellezza della loro Scuola

In un’epoca in cui i giovani sembrano sempre più distanti dai loro percorsi scolastici, un gruppo di studenti dell’indirizzo ECONOMICOdell’Itet “Di Maggio” di San Giovanni Rotondoha compiuto qualcosa di straordinario, riuscendo a catturare l’attenzione di migliaia di persone con un reel emozionante.

Chi avrebbe mai pensato che dei semplici studenti avrebbero voluto raccontare la bellezza di vivere la scuola?

Eppure, è proprio quello che questi ragazzi motivati hanno fatto. Con un entusiasmo contagioso e una creatività brillante, sono riusciti a mostrare quanto sia gratificante collaborare allegramente, lavorare nei laboratori con le nuove tecnologie e partecipare a progetti con partner di rilievo come la Banca, la Camera di Commercio, il Comune, l’Università e il mondo dell’imprenditorialità.

In un reel che ha ormai preso d’assalto i social media, questi giovani hanno condiviso la loro esperienza unica, mostrando come la scuola possa essere un luogo di crescita, innovazione e divertimento. Hanno saputo rendere evidente ciò che molti dimenticano: la scuola non è solo lezioni e compiti, ma è soprattutto un luogo di scoperta, amicizie e opportunità.

Le reazioni a questo reel sono state incredibilmente positive, con commenti entusiasti che lodano l’iniziativa e l’energia dei ragazzi. È una testimonianza lampante di come un ambiente scolastico sano e stimolante possa fare la differenza nella vita degli studenti, ispirandoli a diventare protagonisti del proprio percorso educativo.

Questi percorsi sono resi possibili grazie al supporto e alla collaborazione di validi docenti che hanno creduto nel potenziale di questi giovani fornendo loro le risorse e le opportunità per esprimersi e crescere.