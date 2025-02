Il 𝙈𝙖𝙣𝙛𝙧𝙚𝙙𝙤𝙣𝙞𝙖 𝘾𝙖𝙡𝙘𝙞𝙤 𝟭𝟵𝟯𝟮 comunica di aver acquisito le prestazioni sportive di 𝙁𝙞𝙡𝙞𝙥𝙥𝙤 𝙁𝙞𝙪𝙢𝙖𝙣𝙤́, difensore centrale classe 2003 scuola Juventus, proveniente dalla 𝙋𝙧𝙤 𝙑𝙚𝙧𝙘𝙚𝙡𝙡𝙞 (Lega Pro).

Prestante fisicamente – alto 1.89 per 83 kg – , piede destro, è cresciuto calcisticamente nella 𝙅𝙪𝙫𝙚𝙣𝙩𝙪𝙨 dove ha fatto tutta la trafila arrivando fino alla prima squadra, tanto da firmare il primo contratto da professionista con la 𝙅𝙪𝙫𝙚𝙣𝙩𝙪𝙨 𝙉𝙚𝙭𝙩 𝙂𝙚𝙣 dell’allora direttore Manna (oggi direttore sportivo del Napoli). Nonostante la giovane età registra anche tante esperienze in Lega Pro con 𝙡’𝘼𝙦𝙪𝙞𝙡𝙖, 𝙈𝙤𝙣𝙩𝙚𝙫𝙖𝙧𝙘𝙝𝙞, 𝘼𝙡𝙚𝙨𝙨𝙖𝙣𝙙𝙧𝙞𝙖 e 𝙋𝙧𝙤 𝙑𝙚𝙧𝙘𝙚𝙡𝙡𝙞.

Fiumanó conta 51 presenze in campionato nelle giovanili della Juventus (Under 17 e 19), 6 presenze con i bianconeri nella 𝙐𝙚𝙛𝙖 𝙔𝙤𝙪𝙩𝙝 𝙇𝙚𝙖𝙜𝙪𝙚 (la Champions delle formazioni Under 19), 30 presenze in 𝙇𝙚𝙜𝙖 𝙋𝙧𝙤, 15 presenze in questa stagione nel Chieri (Serie D girone A), 14 presenze nella 𝙣𝙖𝙯𝙞𝙤𝙣𝙖𝙡𝙚 𝙞𝙩𝙖𝙡𝙞𝙖𝙣𝙖 𝙐𝙣𝙙𝙚𝙧 𝟭𝟳 – 𝟭𝟵 -𝟮𝟬, con la partecipazione nel 2023 al mondiale Under 20 in Argentina dove l’Italia è arrivata in finale contro l’Uruguay.

Fiumanó sarà a disposizione di Mister Cinque già per la partita casalinga di domenica contro l’Ugento.

𝘽𝙚𝙣𝙫𝙚𝙣𝙪𝙩𝙤 𝙖𝙡 “𝙈𝙞𝙧𝙖𝙢𝙖𝙧𝙚” 𝙁𝙞𝙡𝙞𝙥𝙥𝙤!

Lo riporta su Facebook Manfredonia Calcio 1932.