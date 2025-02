Manfredonia – “L’Amministrazione comunale di Manfredonia smentisce categoricamente le notizie diffuse dai consiglieri di Forza Italia in merito a un presunto aumento delle tariffe per i passi carrabili. Le affermazioni riportate si basano su una lettura superficiale e fuorviante degli atti amministrativi, alimentando ingiustificati allarmismi tra i cittadini.

La realtà dei fatti è ben diversa. L’unico atto pubblicato in materia si configura come un semplice atto di indirizzo, volto esclusivamente a valutare l’eventuale gettito, senza alcuna decisione concreta sull’aumento delle tariffe. Nessun provvedimento è stato adottato in tal senso.

Non solo: nella giornata di ieri, la Giunta comunale ha approvato una delibera che va nella direzione opposta rispetto alle insinuazioni diffuse. La misura adottata prevede una riduzione del canone di occupazione del suolo pubblico per i commercianti, con l’obiettivo di agevolare le attività economiche del territorio. L’unica variazione deliberata riguarda il settore degli spettacoli viaggianti, come circhi e luna park, che nulla ha a che vedere con i passi carrabili.

La volontà di attaccare l’Amministrazione senza prima verificarne l’operato ha portato i firmatari del comunicato a diffondere informazioni errate, rischiando di creare inutili preoccupazioni tra i cittadini. Un atteggiamento che avrebbe potuto essere evitato semplicemente richiedendo chiarimenti, come sempre garantito dall’Amministrazione comunale, da sempre disponibile a fornire informazioni e aggiornamenti ufficiali.

L’Amministrazione comunale di Manfredonia ribadisce il proprio impegno nel lavorare con serietà e trasparenza per il bene della comunità, respingendo con fermezza qualsiasi forma di polemica sterile, approssimazione e strumentalizzazione politica.”

Nota stampa assessori comunali Matteo Gentile – Assessore Cecilia Simone