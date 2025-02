IMMAGINE D'ARCHIVIO, VIA GARGANO, MANFREDONIA

Manfredonia. Il Comune di Manfredonia è alle prese con un duro piano di riequilibrio finanziario pluriennale, reso necessario dai disavanzi accumulati dalle precedenti amministrazioni di centrosinistra. Per far quadrare i conti, l’amministrazione attuale sembra puntare su un nuovo rincaro per i passi carrabili, già colpiti da un drastico aumento negli ultimi anni.

I consiglieri comunali di Forza Italia – Liliana Rinaldi, Fabio Di Bari e Ugo Galli – esprimono forte contrarietà a questa misura, definendola una vera e propria “stangata” a danno dei cittadini.

“Non si può pensare di finanziare la riduzione del canone per l’occupazione di suolo pubblico a favore degli esercenti commerciali attraverso l’ennesima impennata dei costi per i passi carrabili”, dichiarano in una nota congiunta.

Pur condividendo l’idea di sostenere il commercio locale e il turismo con agevolazioni economiche, i consiglieri di FI sottolineano che tali misure devono essere compatibili con il bilancio comunale e, soprattutto, applicate in modo equo, senza favoritismi.

“Il Comune ha tutti gli strumenti per garantire controlli adeguati: basta volerlo davvero”, aggiungono.

Il rischio, secondo l’opposizione, è che si finisca per concedere con una mano e togliere con l’altra, penalizzando i cittadini con un nuovo aumento delle tariffe. “Sarebbe l’ennesima farsa, con gli stessi registi e gli stessi attori di sempre”, concludono i consiglieri azzurri.