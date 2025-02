Manfredonia saluta Rosa Giangrande, maestra di vita e di scuola

Manfredonia piange la scomparsa di Rosa Giangrande, venuta a mancare all’età di 76 anni. Maestra in pensione, ha lasciato un segno profondo in chiunque abbia avuto la fortuna di conoscerla.

La cittadinanza e la redazione si stringono con affetto e cordoglio attorno alla famiglia, al marito Michele, ai figli Emanuela, Chiara, Simona e Mariano, ai nipoti e a tutti i parenti che oggi sentono il vuoto di una donna speciale.

Rosa non era solo un’insegnante, ma una guida, un punto di riferimento per tanti studenti che hanno trovato in lei non solo una maestra, ma anche un’amica e un sostegno.

I funerali si terranno domani, domenica 2 febbraio, alle ore 11:30 presso la Chiesa Parrocchiale di San Michele Arcangelo. Sarà l’occasione per l’ultimo saluto a una donna che ha dato tanto alla sua comunità, con la certezza che il suo ricordo vivrà nel cuore di chi l’ha conosciuta.

A tutta la famiglia, le più sentite condoglianze dalla redazione di StatoQuotidiano.it e dai cittadini di Manfredonia.