Monte Sant’Angelo. Un assalto notturno alla filiale della BPER Banca di Corso Vittorio Emanuele 24-26 si è concluso con un fallimento per i malviventi. ù

Come anticipato in esclusiva da STATOQUOTIDIANO.IT, intorno alle 4:30 della notte tra il 31 gennaio e il 1° febbraio, un gruppo di ladri ha cercato di far saltare lo sportello bancomat utilizzando la tecnica della “marmotta”, inserendo un ordigno artigianale nella fessura del distributore automatico di denaro. Tuttavia, il colpo non è andato a buon fine e i criminali sono stati costretti a fuggire a mani vuote.

L’esplosione ha causato danni significativi alla struttura della banca, ma il meccanismo di sicurezza del bancomat ha impedito ai ladri di accedere al denaro.

Sul posto sono subito intervenuti i Vigili del fuoco di Manfredonia per mettere in sicurezza l’area e i Carabinieri della stazione di Monte Sant’Angelo, supportati dalla Compagnia di Manfredonia, per avviare le indagini.

Le forze dell’ordine stanno analizzando i filmati delle telecamere di videosorveglianza installate nella zona e raccogliendo testimonianze dai residenti che potrebbero aver notato movimenti sospetti prima o dopo l’attacco. Nonostante il colpo sia fallito, i malviventi sono riusciti a dileguarsi prima dell’arrivo delle autorità.

Le indagini sono in corso per risalire all’identità degli autori dell’assalto, mentre la banca ha già avviato le operazioni di ripristino della struttura danneggiata. L’episodio si inserisce in una serie di tentativi simili registrati negli ultimi mesi in diverse regioni italiane, ma in questo caso i ladri sono rimasti a bocca asciutta.