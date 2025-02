Roma, sedicenne scomparso: l’appello disperato della madre

Da martedì 28 gennaio non si hanno più notizie di Karim El Mansi Emad Sami, un ragazzo di 16 anni scomparso a Roma. Il giovane si è allontanato dalla sua abitazione nel quartiere Prenestino e da allora non ha più fatto ritorno. Al momento non sono chiari i motivi della sua sparizione.

La madre, in preda all’angoscia, ha denunciato la scomparsa e ha chiesto aiuto alle autorità per ritrovarlo. Il timore è che possa essergli accaduto qualcosa, dato che non ha dato più sue notizie. Per questo, con il supporto dell’associazione Penelope Lazio Odv, ha lanciato un appello: “Aiutatemi a trovare mio figlio. Karim, torna a casa”. La speranza è che si trovi in un luogo sicuro e che possa riabbracciare presto la sua famiglia.

Descrizione e segnalazioni

Karim è alto 1,70 metri, ha una corporatura snella, capelli scuri mossi e occhi castani. Al momento della scomparsa indossava un giubbotto nero lucido, pantaloni neri, scarpe da ginnastica Nike e un cappellino della AS Roma.

Le ricerche si concentrano principalmente nella zona della Prenestina, ma il ragazzo potrebbe essersi spostato utilizzando i mezzi pubblici. Chiunque abbia informazioni utili è invitato a contattare il Numero Unico delle Emergenze 112 o il numero di Pronto Penelope (339 6514799), attivo 24 ore su 24 anche tramite WhatsApp, garantendo il massimo riserbo.

Lo riporta Fanpage.it