Ha preso il via questa mattina, con un evento di profondo significato spirituale, il Giubileo Camilliano che celebra il 450° anniversario della conversione di San Camillo de Lellis. Prima tappa del pellegrinaggio della reliquia del cuore del santo è stata la Casa Sollievo della Sofferenza, l’ospedale fondato da San Pio, a sottolineare un legame inscindibile tra i due santi che hanno dedicato la loro vita al servizio degli ammalati. La reliquia, giunta in mattinata, è stata accolta sul pronao della struttura ospedaliera e accompagnata in processione attraverso i corridoi fino alla Cappella Maggiore, dove si è svolto un intenso momento di preghiera presieduto da padre Medard Abouè, consultore generale dell’Ordine dei Ministri degli Infermi e coordinatore della commissione centrale del Giubileo Camilliano.

Il cammino è poi proseguito fino alla Cappella Minore, luogo in cui Padre Pio era solito celebrare la Messa per i suoi ammalati. «Oggi si è compiuto l’incontro del cuore di San Camillo con quello ancora pulsante lasciato in eredità da San Pio – ha dichiarato padre Carlo Mangione, superiore della Provincia Siculo-Napoletana –. Due santi che hanno testimoniato, con la loro vita, una Chiesa vicina a chi soffre. 450 anni fa, Camillo passava per queste terre da giovane smarrito e proprio qui ha accolto la grazia divina. San Pio, con lo stesso spirito, ha vissuto il suo ministero dedicandosi agli ultimi, offrendo cure e conforto con amore e dedizione».

Non è casuale che il pellegrinaggio della reliquia abbia avuto inizio proprio a San Giovanni Rotondo. La cittadina garganica è stata il luogo della svolta per San Camillo: era il 2 febbraio 1575 quando, nella cosiddetta “Valle dell’Inferno”, il giovane Camillo, fino ad allora segnato da una vita sregolata, si convertì dopo aver trascorso la notte nel convento dei Cappuccini. Quella stessa cella, tre secoli dopo, avrebbe ospitato un giovanissimo Fra Pio. Un particolare ricordo lega i due santi: «San Camillo vi rimase una sola notte e divenne santo – raccontava Padre Pio –. Io che vi abito da trent’anni sono ancora un povero diavolo».

L’evento di oggi non è stato solo una celebrazione della memoria, ma un’occasione per rinnovare l’impegno verso la missione che entrambi i santi hanno incarnato. Padre Medard Abouè ha voluto rivolgere un pensiero agli operatori sanitari, che ogni giorno lavorano per alleviare la sofferenza: «Siamo qui per chiedere una grazia speciale attraverso l’intercessione di San Camillo, in particolare per chi opera in questo ospedale, il cui nome stesso esprime la sua vocazione: sollevare dalla sofferenza, curare gli ammalati, guarire corpi e anime». L’eredità di San Camillo e San Pio continua a vivere attraverso coloro che, con professionalità e dedizione, si prendono cura dei malati, seguendo il loro esempio di amore e misericordia. «Più cuore in quelle mani, fratelli», insegnava San Camillo, un motto che ancora oggi riecheggia come monito e guida per chi sceglie di dedicare la propria vita al servizio degli altri.

Lo riporta operapadrepio.it