BARI – Un giovane di 26 anni è stato arrestato dalla Polizia di Stato con l’accusa di maltrattamenti e rapina aggravata ai danni della compagna.

L’ordinanza di custodia cautelare in carcere è stata emessa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Bari, su richiesta della Procura della Repubblica, e si inserisce in un quadro di violenze e minacce che andavano avanti da tempo. Il provvedimento è stato eseguito nel pomeriggio del 29 gennaio dagli agenti della Squadra Mobile.

La richiesta d’aiuto attraverso YouPol

I fatti hanno avuto inizio il 23 gennaio scorso, quando la vittima ha chiesto aiuto attraverso YouPol, l’app della Polizia di Stato che consente di segnalare episodi di violenza e altri reati. La donna, 28 anni, ha riferito di sentirsi in pericolo a causa del comportamento aggressivo e minaccioso del compagno, e di essere stata chiusa in casa contro la sua volontà. Gli agenti, giunti sul posto in un comune della provincia di Bari, sono riusciti a liberarla dopo aver comunicato con lei attraverso il cancello dell’abitazione. Tuttavia, nonostante l’evidente stato di disagio, la giovane ha deciso di non sporgere denuncia né di accettare il trasferimento in una struttura protetta.

L’irruzione in casa e la denuncia

Il giorno successivo, 24 gennaio, la situazione è precipitata. Nel primo pomeriggio, la vittima ha nuovamente richiesto l’intervento delle forze dell’ordine, questa volta attraverso il Numero Unico di Emergenza 112. In preda al terrore, ha denunciato che il compagno si era introdotto nella sua abitazione di Bari passando dalla finestra del balcone. Una volta all’interno, l’uomo ha messo a soqquadro l’appartamento, danneggiando mobili e oggetti, e le ha strappato con violenza il telefono cellulare. Spaventata, la ragazza è riuscita a rifugiarsi presso i vicini di casa.

Di fronte alla gravità dell’episodio, la donna ha finalmente trovato il coraggio di denunciare il compagno. La sua testimonianza ha consentito alla Procura di Bari di avanzare rapidamente una richiesta di misura cautelare in carcere, accolta dal giudice in tempi brevi.

L’arresto e il percorso giudiziario

La Polizia di Stato ha dato esecuzione al provvedimento restrittivo, ponendo fine a una situazione di violenza domestica che rischiava di degenerare ulteriormente. L’uomo, un 26enne barese, è ora detenuto in attesa dell’interrogatorio di garanzia.

È fondamentale ricordare che il procedimento si trova ancora nella fase delle indagini preliminari e che l’indagato, come previsto dalla legge, avrà modo di difendersi nel contraddittorio processuale. Spetterà al tribunale accertare la sua eventuale colpevolezza in relazione ai reati contestati.

Violenza domestica: un fenomeno da non sottovalutare

Questo episodio riporta l’attenzione sulla piaga della violenza di genere, un fenomeno purtroppo ancora diffuso. Gli strumenti di denuncia, come YouPol, si confermano fondamentali per permettere alle vittime di chiedere aiuto in sicurezza. Tuttavia, la reticenza iniziale della giovane dimostra quanto sia difficile, per chi subisce abusi, trovare la forza di denunciare.

Le autorità invitano chiunque si trovi in situazioni simili a rivolgersi senza esitazione alle forze dell’ordine o ai centri antiviolenza presenti sul territorio. Il coraggio di denunciare può fare la differenza tra una vita di paura e la possibilità di ricominciare.