Sabato 8 febbraio 2025, alle ore 9:30, Contrada Ramatola diventerà il palcoscenico di un importante incontro dedicato al tema della sicurezza nelle aree rurali, volto a rafforzare la tutela delle comunità agricole e a garantire uno sviluppo sostenibile per le aziende del territorio.

L’evento, promosso con l’intento di creare un punto di incontro tra istituzioni, operatori economici e forze dell’ordine, si propone di analizzare criticità e opportunità legate alla gestione della sicurezza nelle campagne, elemento fondamentale per la qualità della vita e la continuità produttiva in un settore strategico per l’economia locale.

L’iniziativa, che si configura come un’occasione di confronto e di scambio di idee, vedrà la partecipazione di numerosi attori coinvolti nella vita delle aree rurali.

Tra i relatori confermati spiccano figure di rilievo istituzionale e amministrativa: l’Assessora Regionale alla Cultura, Tutela e Sviluppo delle Imprese Culturali, Politiche Migratorie, Legalità e Antimafia Sociale, Viviana Matrangola, che porterà il punto di vista della regione sulle politiche di supporto e protezione del comparto agricolo; il Sindaco di Manfredonia, Domenico La Marca, il quale illustrerà le strategie adottate dall’amministrazione locale per garantire la sicurezza dei cittadini nelle zone rurali; e l’Assessore allo Sviluppo Economico del Comune di Manfredonia, Matteo Gentile, che affronterà il tema dell’impatto delle problematiche di sicurezza sull’economia territoriale.

A completare il tavolo di confronto, il Consigliere Comunale Raffaele Rinaldi e rappresentanti delle forze dell’ordine offriranno il loro contributo, condividendo esperienze e proposte concrete per una maggiore efficienza delle misure di sicurezza.

L’agenda dell’incontro prevede momenti di intervento e dibattito che consentiranno ai partecipanti di esaminare diversi aspetti della sicurezza rurale. Tra i temi all’ordine del giorno figurano la prevenzione dei reati nelle aree agricole, il contrasto a fenomeni di degrado territoriale e l’importanza della collaborazione tra istituzioni e operatori del settore. Particolare attenzione verrà dedicata alla necessità di sviluppare piani d’azione integrati, capaci di armonizzare le esigenze di protezione delle comunità e la valorizzazione del patrimonio rurale, strumento indispensabile per favorire un rilancio economico in grado di rispondere alle sfide del mercato globale.

Gli organizzatori si prefiggono di creare un ambiente partecipativo, in cui ogni intervento possa contribuire a delineare strategie condivise e a promuovere una cultura della legalità e della sicurezza, elemento imprescindibile per il benessere delle comunità agricole. Il dialogo diretto tra istituzioni e operatori del settore rappresenta, infatti, un tassello fondamentale per costruire un sistema di prevenzione e intervento tempestivo, in grado di fronteggiare le criticità specifiche del contesto rurale.

Durante l’incontro, saranno presentate anche esperienze virtuose messe in atto in altre realtà, con l’obiettivo di offrire spunti e strumenti operativi utili per migliorare il sistema di sicurezza nelle campagne. L’iniziativa, dunque, non si limiterà a una mera esposizione teorica, ma si trasformerà in un laboratorio di idee, in cui le proposte di collaborazione saranno alla base di un percorso di crescita comune. In questo senso, la presenza delle forze dell’ordine sarà particolarmente significativa, in quanto rappresenta un elemento chiave per garantire un’effettiva implementazione delle misure di protezione e per instaurare un rapporto di fiducia tra cittadini e istituzioni.

Il meeting si inserisce in un contesto di crescente attenzione verso le problematiche legate alla sicurezza nelle aree rurali, un tema che negli ultimi anni ha acquisito rilevanza anche a livello nazionale, data la fragilità di alcuni territori e la necessità di intervenire in maniera coordinata per prevenire il manifestarsi di situazioni di rischio. Le dinamiche che coinvolgono le aree rurali, infatti, richiedono interventi mirati che tengano conto delle specificità del contesto agricolo, dove il rispetto delle norme di sicurezza si intreccia con la salvaguardia di tradizioni e modi di vivere radicati nel territorio.

Per chi desiderasse approfondire la questione o partecipare attivamente al dibattito, gli organizzatori hanno predisposto un servizio di informazioni e prenotazioni, al fine di garantire un’ampia partecipazione di tutti gli interessati. La partecipazione al confronto, infatti, è ritenuta essenziale per elaborare proposte concrete e condivise, in grado di migliorare la gestione della sicurezza e di contribuire a un futuro più sereno e prospero per le comunità agricole.

Questo incontro rappresenta un’importante opportunità per riunire le voci e le esperienze di chi vive quotidianamente nelle aree rurali e per dare un impulso decisivo a politiche e iniziative che mettano al centro la tutela della sicurezza. Un approccio integrato e partecipativo, infatti, si configura come la chiave per affrontare le sfide del presente e per garantire uno sviluppo armonico e sostenibile, in cui il rispetto per la vita e per il territorio diventi il fulcro di ogni azione.