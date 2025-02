Tragedia sulla Statale: muore in un incidente il sassofonista Mario Luce

Un tragico incidente stradale è costato la vita a Mario Luce, sassofonista originario di Santa Maria a Vico ma residente a Cervino. L’uomo è deceduto nella mattinata di oggi in seguito a un violento impatto tra la sua automobile e un camion lungo la Statale Appia, nel territorio di Arpaia. La notizia ha scosso profondamente la comunità della Valle di Suessola, dove Luce era molto conosciuto e apprezzato per il suo talento musicale e la sua umanità

Il dolore per la scomparsa del musicista ha coinvolto anche le istituzioni locali. L’Amministrazione Comunale di Santa Maria a Vico ha espresso il proprio cordoglio attraverso un messaggio ufficiale: “Il Sindaco Andrea Pirozzi e l’Amministrazione Comunale di Santa Maria a Vico, appresa la triste notizia che ha scosso profondamente l’intera Valle di Suessola, esprimono il più sentito cordoglio alla famiglia Luce e Pascarella per la tragica scomparsa del caro Mario. In questo momento di grande dolore, la nostra comunità si stringe con affetto e vicinanza alla famiglia, sostenendola in questo lutto.”

Una perdita che lascia un vuoto non solo nella sua famiglia, ma anche tra amici, colleghi e quanti lo hanno conosciuto attraverso la sua musica.

Lo riporta anteprima24.it