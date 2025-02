Vincenzo Vigilante nominato segretario cittadino di CON a Rignano Garganico

Il panorama politico rignanese si arricchisce di una nuova figura di riferimento. Vincenzo Vigilante, dipendente pubblico di 45 anni, è stato nominato segretario cittadino del movimento CON – Lista Emiliano. La designazione arriva direttamente dai vertici provinciali del partito, con l’investitura ufficiale da parte del coordinatore dauno Rosario Cusmai e del coordinatore garganico Giosuè Del Vecchio, attuale consigliere provinciale.

Vigilante, sposato con Maria Monaco, commercialista in una nota azienda del Tavoliere, non è nuovo all’impegno politico e sociale. Nel corso degli anni ha maturato un’importante esperienza nell’associazionismo e nel mondo delle imprese, dimostrando una forte attenzione alle dinamiche del territorio. Con questa nomina, assume il compito di consolidare la presenza del movimento a Rignano Garganico, promuovendo iniziative concrete per il rilancio della comunità locale. Subito dopo l’ufficializzazione dell’incarico, Vigilante ha avviato un percorso di ascolto e confronto con la cittadinanza, puntando a unire le diverse anime politiche locali. La sua partecipazione all’inaugurazione della sede provinciale del partito a Foggia ha rappresentato un momento significativo per il movimento CON, rafforzando il legame tra la base e i vertici regionali.

All’evento hanno preso parte, tra gli altri, il governatore della Puglia Michele Emiliano – collegato in diretta video dall’ospedale –, il candidato in pectore per il centro-sinistra alle prossime regionali Antonio De Caro, attuale eurodeputato, il segretario regionale di CON Alessandro Delli Noci e numerosi amministratori della Capitanata. Un appuntamento che ha evidenziato la crescente adesione al progetto politico del Presidente Emiliano. Di particolare rilievo la presenza di Dario Vassallo, fratello di Angelo Vassallo, il sindaco di Pollica ucciso dalla mafia, a cui è stata dedicata la nuova sezione provinciale del movimento. Un tributo alla legalità e all’impegno civile, valori che Vigilante intende portare avanti nella sua azione politica.

Rignano Garganico si trova ad affrontare problematiche complesse, tra cui la carenza di lavoro, la riduzione dei servizi essenziali e un preoccupante fenomeno di spopolamento. Vigilante, che insieme al fratello gestisce una nota azienda agricola lungo la Pedegarganica, ha già annunciato il suo impegno per individuare soluzioni concrete in grado di rilanciare il paese, puntando soprattutto sui giovani e sulle nuove generazioni. Con una visione orientata al futuro e un forte legame con il territorio, il neo-segretario cittadino di CON si propone come punto di riferimento per la comunità rignanese, con l’obiettivo di trasformare le difficoltà in opportunità di crescita e sviluppo.

Lo riporta rignanonews.com