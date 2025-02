Foggia. Dopo la sconfitta del Foggia contro il Giugliano, il tecnico rossonero è intervenuto in mixed zone per analizzare la prestazione della squadra. Un risultato che, secondo l’allenatore, non rispecchia l’andamento della partita.

“Abbiamo tenuto il campo, non è stata la nostra migliore prestazione ma il risultato è bugiardo. Non meritavamo di perdere. È mancato il gol e non abbiamo avuto la percezione del pericolo. Quando l’abbiamo rimessa in piedi abbiamo perso l’equilibrio e questo non ce lo potevamo permettere. Sarebbe stato giusto un pareggio per quello che abbiamo creato“, ha dichiarato Zauri nel post-gara.

L’allenatore rossonero ha poi affrontato il tema mercato, sottolineando la necessità di nuovi innesti per rinforzare l’organico a disposizione: “Ho chiesto una squadra forte, inizialmente avevo chiesto di non cambiare nulla ma qualcosa l’abbiamo fatto. Servono i giocatori, basta guardare la panchina, ma ho avuto l’assicurazione che qualcuno arriverà. Servono giocatori utili e che hanno voglia di venire qui”.

Le parole di Zauri riflettono una situazione delicata per il Foggia, con una rosa che necessita di interventi mirati per affrontare al meglio la seconda parte della stagione. I tifosi attendono risposte concrete dalla società, sperando che i rinforzi promessi possano arrivare in tempo per invertire la rotta.