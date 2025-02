A Manfredonia ritorna il Candlelight Concert: musica e atmosfera nella Chiesa di Santa Chiara

La città di Manfredonia si prepara ad accogliere un evento musicale di rara suggestione: il Candlelight Concert, organizzato dalla Fondazione Re Manfredi nell’ambito della rassegna “Suoni del Sud”. L’appuntamento è fissato per domenica 9 febbraio, alle ore 18:00, nella splendida cornice della Chiesa di Santa Chiara. Il concerto proporrà un repertorio che spazierà dalle più celebri colonne sonore cinematografiche ai grandi successi pop, offrendo al pubblico un’esperienza emozionante e raffinata. A esibirsi sarà il Cellophonia Quartet, un talentuoso quartetto di violoncelli composto da Francesco Montaruli, Daniele Miatto, Francesco Greco e Monica Altamura.

Grazie all’atmosfera intima creata dalla luce delle candele, la serata promette di essere un momento di grande fascino, in cui la musica e la location si fonderanno per regalare agli spettatori un’esperienza unica. L’ingresso al concerto sarà libero, un’opportunità straordinaria per tutti gli amanti della musica di immergersi in un viaggio sonoro tra emozioni e bellezza.

Un evento che conferma ancora una volta Manfredonia come punto di riferimento culturale nel territorio, capace di valorizzare la musica e la tradizione con appuntamenti di grande qualità.

Non resta che lasciarsi trasportare dalla magia delle note: domenica 9 febbraio, la musica si accende sotto la luce delle candele.