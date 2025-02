Aeroporti di Puglia cerca addetti di scalo per potenziare gli organici degli aeroporti pugliesi

Aeroporti di Puglia ha avviato una selezione per la ricerca di addetti di scalo da inserire negli aeroporti di Bari, Brindisi, Taranto e Foggia, con l’obiettivo di potenziare gli organici e garantire un servizio sempre più efficiente e sicuro. Sono previsti 50 posti per gli aeroporti di Bari, Brindisi e Taranto, mentre l’aeroporto di Foggia avrà a disposizione 10 posti. La scadenza per presentare le candidature per Foggia è fissata per le ore 12:00 del 4 febbraio, mentre per gli altri scali pugliesi i termini si chiuderanno il 14 febbraio, sempre alle ore 12:00.

I requisiti per partecipare alla selezione sono i seguenti: aver compiuto il 18esimo anno di età, possedere la cittadinanza italiana o di uno dei Paesi dell’Unione Europea, essere in possesso di un diploma di scuola secondaria di II grado, avere una conoscenza della lingua inglese almeno a livello B1 (sia scritto che parlato) e, infine, essere disponibili a lavorare su turni, inclusi i week-end e i giorni festivi, nell’arco delle 24 ore.

Il ruolo di addetto di scalo comprende una serie di mansioni fondamentali per il buon funzionamento delle operazioni aeroportuali. Tra queste, vi sono l’assistenza a passeggeri e aeromobili, il lavoro come agente di rampa, l’assistenza al check-in, all’imbarco, alla biglietteria e al servizio lost and found. Gli addetti saranno chiamati a operare in un ambiente dinamico e sotto stretto coordinamento con altri professionisti del settore, contribuendo così a garantire la sicurezza e l’efficienza degli aeroporti pugliesi.

Per maggiori dettagli, gli interessati possono consultare il bando pubblicato sul sito ufficiale di Aeroporti di Puglia, dove sono disponibili tutte le informazioni necessarie per la presentazione delle domande di partecipazione. Con questa iniziativa, Aeroporti di Puglia punta a rafforzare le proprie risorse e a rispondere con maggiore efficienza alle esigenze del settore del trasporto aereo, in continua espansione.

