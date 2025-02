Il mercato invernale del Catania si avvicina alla sua conclusione, con il prossimo confronto contro il Cerignola che assume un’importanza strategica per l’andamento del progetto tecnico di mister Toscano. La partita, in programma oggi alle 15:00, rappresenta un banco di prova fondamentale per capire se i rossazzurri, reduci da un periodo in cui hanno perso punti cruciali, riusciranno a reagire e se i rinforzi arrivati sul mercato daranno il giusto impulso a una squadra che punta al ringiovanimento dell’organico.

Gli avversari, il Cerignola, sono reduci da dieci risultati utili consecutivi e sono ormai a sole due lunghezze dal primo posto, confermandosi come una delle formazioni più in forma del campionato. La città è stata invasa da manifesti per invitare il pubblico a sostenere la squadra, consapevoli che quando il Catania arriva a Cerignola, la partita non è mai come le altre. Peppe Raffaele, ex tecnico rossazzurro, ha sottolineato la difficoltà dell’incontro: «Affronteremo una squadra di grande livello che in questo momento accusa un po’ di ritardo dalle zone alte, ma il Catania ha elementi di provata esperienza, a noi servirà offrire una prestazione di alto livello per ottenere un risultato».

Il Cerignola, al completo, non avrà incertezze se non per la scelta tra i portieri Greco e Saracco. Tuttavia, gli occhi dei tifosi saranno puntati soprattutto sull’attaccante D’Andrea, che dopo la sua parentesi al Catania è tornato a Cerignola, dove aveva segnato 12 gol nella stagione precedente. A Catania, invece, non è riuscito a ritagliarsi il ruolo di protagonista, nonostante le sue qualità. Per il Catania, le difficoltà non mancano: sei uomini non saranno della partita, tra cui Luperini, Bethers, Di Gennaro, Stoppa, Lunetta, Sturaro e Farroni. Nonostante le assenze, mister Toscano potrà contare sui nuovi innesti: Frisenna in mediana e Dal Fabro in difesa potrebbero essere titolari o entrare in corso d’opera, mentre Dalmonte e Allegretto sono ormai parte integrante del gruppo, anche se l’ultimo arrivato, Allegretto, potrebbe partire dalla panchina dopo aver affrontato il Catania pochi giorni fa con la maglia del Picerno.

A Misterbianco, prima della partenza per Bari, il presidente Ross Pelligra ha incontrato la squadra, mostrando interesse per i nuovi acquisti e per la preparazione in vista del match cruciale. Anche i tifosi rossazzurri, circa 200, si preparano a seguire la squadra a Cerignola. L’itinerario consigliato per ottimizzare il trasferimento dei supporter è percorrere l’autostrada A2 fino all’uscita di Atena Lucana, poi la Statale 598 verso Potenza, e successivamente le Statali 658 e 655 fino a Candela, punto di ritrovo dove le forze dell’ordine guideranno i tifosi fino allo stadio.

In campo, il Catania si disporrà probabilmente con il 3-4-2-1, con Dini in porta; Castellini, Quaini (o Dal Fabro), Gega in difesa; Guglielmotti, De Rose (o Frisenna), Di Tacchio, Anastasio a centrocampo; Jimenez, Montalto (o Frisenna) dietro a Inglese. Tuttavia, mister Toscano potrebbe riservare sorprese, variando l’undici di partenza a seconda delle esigenze tattiche del momento. L’importanza della sfida di Cerignola va oltre i tre punti in palio: potrebbe segnare l’inizio della rinascita rossazzurra, quella che il mercato invernale ha il compito di rendere possibile.

