Delibera Giunta comunale mortifica l’avvocatura, oltre che i professionisti di Foggia e della Puglia

LA SALANDRA: DELIBERA GIUNTA COMUNALE MORTIFICA AVVOCATURA, OLTRE CHE PROFESSIONISTI DI FOGGIA E DELLA PUGLIA “Chiedo alla Sindaca Episcopo e alla Giunta di revocare immediatamente la delibera n.14 datata 31/01/2025, riguardo l’avvio di verifiche legali in merito al controllo analogo dell’ente su Amiu Puglia, che segue il consiglio comunale monotematico dello scorso 17 gennaio. Si tratta di un atto che mortifica e umilia l’intero mondo dell’avvocatura e non soltanto gli avvocati di Foggia e della Puglia”. Lo dichiara il parlamentare foggiano Giandonato La Salandra.

, e nei successivi del Titolo I del codice deontologico , riconoscono al professionista non soltanto il dovere di lealtà, probità e il dovere di indipendenza, nonché di competenza ma riconoscono all'avvocato il dovere di perseguire sempre gli interessi del cliente. Ogni avvocato è chiamato ad essere "parziale" rispetto proprio agli interessi del lo stesso. – prosegue l'on. La Salandra – Qualora, quindi, il Comune di Foggia affidasse l'incarico a qualunque professionista, questi, nel rispetto dei propri doveri deontologici, lo svolgerebbe per salvaguardare gli interessi e i diritti della parte committente che in questo caso è il Comune di Foggia. In tale prospettiva , evocare una imparzialità nelle valutazioni e, presumo, nell ' esame d e i bilanci di Amiu, se non ha il gusto del mettere le mani avanti per non cadere, lascia comunque intendere o che si chieda ad un avvocato di non perseguire gli interessi del cliente o altro che non riesco a decifrare". "Ricordo alla Giunta, che delibera di voler ricorrere alla comprovata esperienza accademica o nel diritto societario, che questa specifica risuona davvero paradossale, considerando che il foro di Capitanata abbonda di professionisti seri e competenti nella materia, anche con esperienze accademiche.