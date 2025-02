Foggia, Lucia Aprile convocherà un incontro con il Forum Patto Verde

Il dibattito sul taglio degli alberi nella città di Foggia, alimentato nelle ultime settimane da polemiche e manifestazioni pubbliche, è arrivato a un punto di svolta con le dichiarazioni dell’assessora all’Ambiente Lucia Aprile, che ha voluto chiarire la posizione dell’amministrazione e rispondere a quelle che considera “strumentalizzazioni” politiche. Aprile ha spiegato che la decisione di abbattere un albero non è mai dettata da motivi politici, ma si basa esclusivamente su analisi tecniche e amministrative approfondite. “Ogni scelta è frutto di una valutazione attenta, che include il Visual Tree Assessment (VTA) e test statici, condotti da esperti del settore”, ha sottolineato l’assessora. La sicurezza dei cittadini, ha proseguito, è la principale preoccupazione: “Se fosse solo una questione di consenso, impedirei ogni abbattimento. Ma non posso ignorare il rischio per la pubblica incolumità.”

A supporto della sua tesi, Lucia Aprile ha ricordato l’allerta gialla dello scorso mese, che ha portato alla caduta di ben 27 alberi, in gran parte pini d’Aleppo. “In quella notte ho mantenuto un contatto continuo con la Protezione Civile, perché la sicurezza è la priorità per ogni amministratore”, ha aggiunto. In risposta alle critiche e alle manifestazioni che hanno seguito gli abbattimenti, l’assessora ha lanciato una provocazione: “Suggerirei a chi si oppone al taglio di adottare gli alberi destinati all’abbattimento, assumendosi la responsabilità civile e penale. Sarebbe interessante vedere quanti sarebbero disposti a farsi carico di questa responsabilità.” Un invito a mettere in pratica le proprie convinzioni, a suo dire, per capire veramente l’impatto delle decisioni amministrative.

Pur ribadendo la necessità di garantire la sicurezza, l’assessora ha riconosciuto l’importanza di coinvolgere attivamente la cittadinanza e le associazioni locali nelle decisioni riguardanti il verde urbano. Per questo, ha convocato il Forum Patto Verde per venerdì alle 9:30, invitando chiunque fosse interessato a partecipare alla discussione riguardante gli interventi previsti in zona stadio. “La documentazione relativa alle operazioni è disponibile e chiunque voglia visionarla può recarsi in assessorato”, ha precisato. Infine, Lucia Aprile ha concluso con un’affermazione fortemente politica: “Chi utilizza immagini forti e impattanti per sollecitare la pancia della gente lo fa consapevolmente, sfruttando l’emotività naturale di chi vede questi tagli come un danno, ma lo fa a scopi elettorali. Questa è una politica che sfrutta la paura e l’indignazione per raccogliere consenso.”

Con queste parole, l’assessora ha voluto mettere in chiaro che le decisioni amministrative, seppur complesse e spesso scomode, sono prese nell’interesse pubblico e non per ragioni elettorali. Tuttavia, il suo appello alla responsabilità civica e al coinvolgimento diretto della comunità resta un passo fondamentale per mantenere un dialogo costruttivo sulla gestione del patrimonio verde urbano.

Lo riporta foggiacittàaperta