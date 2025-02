FOGGIA – La Puglia e, in particolare, la provincia di Foggia rischiano di diventare la nuova Terra dei Fuochi. A lanciare l’allarme è Antonio Marfella, oncologo e presidente dell’Isde, l’associazione dei medici per l’ambiente, che ha evidenziato come il traffico illecito di rifiuti si sia spostato dalla Campania alla Puglia.

Lo riporta Il Corriere del Mezzogiorno.it

L’esperto ha illustrato la problematica nel corso di un incontro istituzionale alla presenza del prefetto di Napoli, sottolineando le ripercussioni della condanna della Corte Europea all’Italia per la gestione dei rifiuti nelle aree più critiche del Paese. Secondo Marfella, la quantità di rifiuti industriali effettivamente smaltiti non corrisponde a quella dichiarata dalle aziende, con il risultato che tonnellate di rifiuti finiscono illegalmente nel territorio foggiano.

Operazione Ombra: il traffico di rifiuti tra Campania e Puglia

I dati emersi da indagini recenti confermano il fenomeno. Un’operazione condotta dai carabinieri del Noe ha portato allo smantellamento di un’organizzazione criminale che gestiva il traffico illecito di rifiuti industriali, sversandoli in terreni, strade e capannoni tra Foggia e la provincia della Bat. Secondo l’oncologo, sebbene istituti come l’Ispra forniscano rapporti dettagliati sulla gestione dei rifiuti, il sistema di autocertificazione utilizzato dalle imprese consente di sottostimare la reale produzione, alimentando così un mercato sommerso per lo smaltimento illecito.

“La sproporzione tra i rifiuti urbani e quelli industriali è evidente”, spiega Marfella. “Negli anni ’70 il rapporto era di 1 a 1, oggi è di 1 a 6. Tuttavia, i rifiuti non dichiarati sfuggono a ogni controllo e si sommano ai 29 milioni di tonnellate di rifiuti urbani prodotti ogni anno, portando il totale dei rifiuti industriali a oltre 165 milioni di tonnellate”.

Le nuove rotte del traffico illecito

Secondo l’analisi dell’Isde, la Puglia è diventata un hub strategico per il traffico di rifiuti, complice la difficoltà di esportazione all’estero a causa delle normative più rigide e dell’aumento dei costi di trasporto. Se in passato il traffico illecito si concentrava in Campania, oggi la crisi energetica ha spinto i flussi prima verso l’Africa, poi in Turchia e, più recentemente, proprio in Puglia.

“I porti dell’Adriatico, da Ancona a Bari, rappresentano snodi fondamentali di questa filiera criminale”, sottolinea Marfella. “Foggia è ora al centro del fenomeno, e senza interventi strutturali rischiamo di assistere a un’escalation simile a quella vissuta in Campania”.

L’oncologo invoca un controllo più stringente sui flussi di rifiuti e investimenti in impianti di smaltimento adeguati per evitare che il problema si aggravi ulteriormente. “Non si tratta di un fenomeno statico: laddove le autorità intervengono con maggiore efficacia, il problema si sposta altrove. Se la Campania ha ridotto il fenomeno, oggi la criminalità sta sfruttando la Puglia, dove il sistema di contrasto non è ancora abbastanza efficace”.

Allarme salute: aumento dei tumori in Puglia

L’emergenza ambientale si intreccia con i dati preoccupanti sulla salute pubblica. Un recente rapporto dell’Asl di Lecce ha evidenziato un’incidenza anomala di tumori al polmone e alla vescica nel Salento, superiore alla media nazionale e regionale. Nel quinquennio 2015-2019, si sono registrati circa 5.000 nuovi casi di tumore ogni anno, segnale di un impatto ambientale che non può essere ignorato.

L’allarme lanciato da Marfella chiama in causa le istituzioni: senza un intervento deciso, il rischio è che la Puglia diventi la nuova frontiera del traffico di rifiuti, con conseguenze drammatiche per l’ambiente e la salute pubblica.