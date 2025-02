Giornata mondiale contro il cancro: martedì 4 febbraio iniziative al mercato settimanale

Manfredonia. Il 4 febbraio si celebra la Giornata Mondiale contro il Cancro, un momento per sensibilizzare sull’importanza della prevenzione e della diagnosi precoce.

La ASL Foggia, in collaborazione con Cittadinanzattiva, ha organizzato una serie di iniziative anche a Manfredonia, coinvolgendo la cittadinanza in attività di informazione e prevenzione.

Dalle ore 9:00 alle 12:00, presso l’area mercatale di via Scaloria, saranno presenti punti informativi sugli screening oncologici e sulla vaccinazione anti-HPV. Inoltre, il Consultorio Familiare di via Barletta sarà aperto dalle ore 08:00 alle ore 20:00 per offrire gratuitamente il Pap test e l’HPV DNA test alle donne tra i 25 e i 64 anni, esami fondamentali per individuare precocemente eventuali alterazioni delle cellule del collo dell’utero o la presenza del virus HPV.

“Manfredonia accoglie con convinzione le iniziative della ASL Foggia, consapevole del valore della prevenzione nella lotta contro il cancro. Garantire accesso a screening gratuiti significa rafforzare la tutela della salute pubblica e offrire un’opportunità concreta alle cittadine – dichiara l’Assessora al Welfare di Comunità e Cultura, Maria Teresa Valente – Un ringraziamento alle dottoresse Elvira Sparacia e Giuseppina Moffa per il loro impegno nel portare avanti queste iniziative. Come Amministrazione, continueremo a sostenere la prevenzione collaborando alla realizzazione in primavera di nuove giornate di screening gratuite a Manfredonia”.