1 Febbraio 2025. Il Gargano apre le porte al turismo internazionale grazie al nuovo collegamento aereo tra Foggia e Monaco di Baviera, operativo a partire da maggio. La notizia accende l’entusiasmo tra gli operatori turistici locali, che vedono in questa iniziativa un’opportunità concreta per attrarre visitatori da tutto il mondo e dare una nuova spinta all’economia del territorio. Tuttavia, gli addetti ai lavori sottolineano la necessità di una strategia di lungo termine che includa un’offerta turistica più qualificata e una stagione prolungata.

Un volo che cambia le prospettive del Gargano

Con oltre 1000 voli al giorno e circa 200 collegamenti con destinazioni internazionali, l’aeroporto di Monaco rappresenta uno snodo fondamentale per i viaggiatori provenienti da ogni parte del mondo. Il nuovo collegamento con Foggia segna un traguardo importante per il turismo del Gargano, da tempo in cerca di una maggiore visibilità oltre i confini nazionali.

“Per noi operatori turistici è una svolta – afferma Eliana Maggiano, imprenditrice turistica di Peschici – ma dobbiamo lavorare affinché il territorio sia pronto ad accogliere al meglio i visitatori. Fondamentale sarà migliorare i collegamenti tra l’aeroporto di Foggia e le principali località turistiche del Promontorio.”

Sulla stessa linea Marino Masiero, direttore del Porto Turistico di Rodi Garganico: “Si tratta di una grande operazione manageriale che consente al nostro aeroporto di essere non solo un punto di riferimento per i viaggiatori italiani, ma anche una porta d’accesso per turisti provenienti da ogni angolo del pianeta. Monaco è un hub strategico che connette l’Europa con Asia, Medio Oriente e Stati Uniti. Questo volo può portare sul Gargano non solo visitatori tedeschi, ma anche un flusso internazionale più ampio.”

Un’occasione da non sprecare

Damiano Gelsomino, imprenditore di Manfredonia ed ex presidente della Camera di Commercio di Foggia, sottolinea l’importanza della nuova rotta: “Con il collegamento Foggia-Monaco, la nostra provincia compie un enorme passo avanti. Il turismo ne beneficerà notevolmente, ma non solo: anche il settore commerciale e l’indotto locale potranno trarre vantaggi concreti.”

Affinché questa opportunità si trasformi in una crescita stabile, gli operatori turistici devono concentrarsi su un’offerta di qualità e su una destagionalizzazione delle vacanze. Attualmente, la stagione turistica del Gargano è concentrata nei mesi estivi, ma per attrarre visitatori internazionali serve un approccio più ampio e diversificato.

“I turisti stranieri hanno esigenze diverse rispetto a quelli italiani – spiega Masiero – e si aspettano servizi di alto livello, esperienze autentiche e un’offerta ben strutturata. Non possiamo pensare di lavorare solo nei mesi di luglio e agosto: è necessario allungare la stagione turistica almeno fino a sei mesi, per garantire una maggiore sostenibilità economica agli operatori del settore.”

Investire nella qualità per crescere

L’idea di un turismo che vada oltre i confini dell’alta stagione è condivisa anche da Maggiano: “Dobbiamo proporre pacchetti che valorizzino il territorio in tutte le stagioni, puntando su esperienze enogastronomiche, attività outdoor e turismo culturale. Il Gargano ha tutte le carte in regola per attrarre visitatori anche in primavera e autunno, ma servono investimenti mirati per migliorare le strutture e i servizi.”

Gelsomino evidenzia un altro aspetto fondamentale: “Gli operatori turistici devono iniziare a ragionare come imprenditori a tutto tondo. Se il settore cresce, aumenta la capacità di reddito e, di conseguenza, si può contrastare il fenomeno della microcriminalità, offrendo prospettive concrete a chi vive e lavora sul territorio.”

Il volo Foggia-Monaco rappresenta dunque una svolta per il turismo del Gargano, ma affinché questa opportunità si trasformi in un successo duraturo è essenziale un cambio di mentalità e una programmazione a lungo termine. Solo con un’offerta turistica di qualità, infrastrutture efficienti e una stagione più lunga si potrà davvero rendere il Gargano una destinazione internazionale di primo piano.

Lo riporta L’Immediato.net.