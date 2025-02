LaRed in corsa per l’Eurovision: la cantante foggiana alle semifinali di "Una Voce per San Marino"

La cantante foggiana Laura Pia Sante, in arte LaRed, è stata selezionata per le semifinali del concorso “Una Voce per San Marino”, il contest che offre al vincitore l’opportunità di rappresentare San Marino all’Eurovision Song Contest 2025. La notizia è stata confermata il 1° febbraio 2025, quando è stata annunciata la line-up dei semifinalisti, tra cui figurano anche artisti come Besa, Serafín Zubiri e Romina Falconi.

LaRed ha già partecipato a Sanremo Giovani nel 2018, raggiungendo la fase finale tra i 70 finalisti selezionati a livello nazionale. Ha inoltre preso parte ai casting di programmi televisivi come “Amici” e “X-Factor”.

“Una Voce per San Marino” è un concorso canoro organizzato dalla Repubblica di San Marino per selezionare il proprio rappresentante all’Eurovision Song Contest. Dopo i casting preliminari, gli artisti selezionati si sfideranno in sette semifinali, di cui una fungerà da fase di ripescaggio, per ottenere un posto nella finale dell’8 marzo 2025. Il vincitore sarà determinato dal voto di una giuria di esperti e dal direttore artistico del concorso.

La partecipazione di LaRed a questo prestigioso contest rappresenta un ulteriore passo nella sua carriera artistica e un’importante occasione per portare il talento foggiano sul palcoscenico internazionale dell’Eurovision.

Per seguire il percorso di LaRed nel concorso e restare aggiornati sulle sue esibizioni, è possibile visitare il sito ufficiale di “Una Voce per San Marino” e i canali social dell’artista.